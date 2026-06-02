¿Mensaje oculto? Cerditos rosas encontrados en homicidios reavivan el caso Valeria Márquez

Lo que parecía un detalle aislado terminó convirtiéndose en una constante dentro de varias investigaciones por homicidio. En semanas recientes, autoridades de Sinaloa y Baja California han encontrado peluches de cerdito rosa en distintos escenarios violentos, una coincidencia que ha despertado preguntas debido a que no existe una explicación oficial sobre su presencia.

La atención sobre este símbolo aumentó después de que diversos hechos registrados en Culiacán presentaran el mismo patrón. Aunque los crímenes ocurrieron en lugares diferentes y las víctimas no guardaban una relación conocida entre sí, los investigadores encontraron figuras similares abandonadas cerca de los cuerpos.

Entre los casos documentados se encuentra el asesinato de Carlos René, de 17 años, localizado el 15 de mayo en el sector Infonavit Solidaridad. Días más tarde, otro adolescente identificado como Cristian Emanuel, también de 17 años, fue encontrado sin vida en la colonia Rubén Jaramillo. Ambos expedientes comparten la presencia del mismo objeto.

La secuencia continuó con el homicidio de un joven dentro de una habitación del hotel Mercadito Rafael Buelna y con el ataque armado contra un conductor en la colonia Miguel Hidalgo, ocurrido el 21 de mayo. En estos hechos, las autoridades también reportaron la localización de peluches con características similares.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa no ha informado si existe una conexión entre los homicidios ni el significado de los muñecos encontrados en las escenas./ RS

¿Por qué el caso volvió a relacionarse con Valeria Márquez?

El tema adquirió mayor visibilidad porque el cerdito rosa recuerda una de las últimas imágenes públicas de la influencer Valeria Márquez, asesinada el 13 de mayo de 2025 en Zapopan, Jalisco.

Antes del ataque que terminó con su vida mientras realizaba una transmisión en vivo desde su salón de belleza, la joven apareció sosteniendo un peluche de características parecidas. Tras los recientes hallazgos en Sinaloa, usuarios en redes sociales comenzaron a señalar la coincidencia y a compartir nuevamente aquellas imágenes.

La aparición de peluches de cerdito rosa en escenas del crimen de Sinaloa y Baja California ha generado interrogantes, mientras las autoridades no han revelado su posible significado./ RS

Sin embargo, hasta el momento ninguna autoridad ha informado sobre una posible relación entre el feminicidio de Valeria Márquez y los homicidios investigados en el norte del país. Tampoco existe un pronunciamiento oficial que vincule el símbolo con alguna organización criminal.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa mantiene bajo reserva las líneas de investigación y no ha revelado si los muñecos forman parte de algún mensaje dirigido a grupos rivales o si corresponden a otra hipótesis que se encuentre bajo análisis.

La marca también fue detectada en una ola de violencia en Tecate

Mientras las dudas continúan en Sinaloa, reportes de seguridad señalaron que figuras similares fueron encontradas en escenas violentas registradas en Tecate, Baja California, entre el 29 y el 31 de mayo.

Durante ese periodo se contabilizaron ocho homicidios de hombres en distintos puntos del municipio. Algunos de los cuerpos fueron hallados junto a mensajes atribuidos al crimen organizado y objetos que coincidían con los peluches encontrados previamente en Culiacán.

Uno de los episodios más graves ocurrió alrededor de las 11:50 horas en un predio situado entre las calles Arcadio Amaya y Paseo de la Juventud, en la colonia Guajardo, donde hombres armados dispararon contra viviendas improvisadas. El ataque dejó tres personas sin vida y dos más lesionadas, quienes fueron trasladadas por paramédicos de la Cruz Roja y del Cuerpo de Bomberos.

Al menos cuatro homicidios registrados en Culiacán durante mayo compartieron un elemento en común: un cerdito rosa abandonado junto a las víctimas./ RS