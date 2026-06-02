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La razón por la que los hermanos Wayans dejaron Scary Movie

La razón por la que los hermanos Wayans dejaron Scary Movie. / Especial
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 11:47 - 02 junio 2026
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Tras décadas de ausencia, los creadores originales vuelven para darle nueva vida a Scary Movie.

Los hermanos Keenen Ivory Wayans, Shawn Wayans y Marlon Wayans fueron los responsables de convertir Scary Movie en una de las franquicias de comedia más exitosas de los años 2000. Sin embargo, tras el estreno de Scary Movie 2 en 2001, dejaron de participar en la saga, una decisión que durante años generó preguntas entre los fanáticos.

Ahora, con el próximo estreno de Scary Movie 6, los actores y productores revelaron qué ocurrió realmente detrás de cámaras y por qué abandonaron la franquicia que ellos mismos ayudaron a crear.

Scary Movie 2 - Otra película de miedo (2001) / Netflix

¿Qué pasó entre los hermanos Wayans y el estudio?

De acuerdo con declaraciones recientes de Marlon Wayans, la ruptura se produjo por diferencias con Miramax.

Tras el éxito de las primeras dos entregas, los hermanos buscaron renegociar sus contratos para obtener una mejor compensación económica. Sin embargo, las conversaciones no llegaron a un acuerdo favorable.

Además de los desacuerdos financieros, también existían diferencias sobre el rumbo que tomaría la tercera película, lo que terminó provocando la salida definitiva de los creadores originales.

Scary Movie 2 - Otra película de miedo (2001) / IMDb

¿Cómo le fue a Scary Movie sin los Wayans?

Aunque Scary Movie 3 y Scary Movie 4 lograron buenos resultados en taquilla, muchos seguidores consideraron que la esencia de la saga cambió tras la salida de sus creadores.

La franquicia continuó hasta Scary Movie 5, estrenada en 2013, una película que recibió críticas negativas y que terminó dejando en pausa la serie durante más de una década.

El esperado regreso de los hermanos Wayans

Después de más de 20 años alejados de la saga, los hermanos Wayans volverán para desarrollar Scary Movie 6, proyecto que representa su regreso oficial al universo que ayudaron a construir.

La nueva entrega buscará recuperar el estilo de humor irreverente que convirtió a las primeras películas en fenómenos de la cultura popular y contará con el regreso de figuras emblemáticas de la franquicia.

Con este retorno, los Wayans esperan reconectar con los fanáticos que durante años pidieron que los creadores originales retomaran el control creativo de la saga.

La nueva película de Scary Movie llegará a los cines el 5 de junio de 2026. / RS

¿Cuándo se estrena Scary Movie 6?

La nueva película de Scary Movie llegará a los cines el 5 de junio de 2026 y marcará el regreso de los hermanos Wayans a la franquicia después de más de dos décadas.

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