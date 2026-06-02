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Lucha

¡Verano de llaves! CMLL anuncia históricas funciones todos los días en principales Arenas de México

La Arena México| CMLL
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 10:49 - 02 junio 2026
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El Consejo Mundial de Lucha Libre confirmó una programación especial

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) se prepara para vivir uno de los veranos más intensos de los últimos años, al confirmar una programación especial que abarcará los meses de junio, del Sagrado Corazón Jesús, y julio con funciones todos los días de la semana en sus principales escenarios, llevando la emoción de "La Mejor Lucha Libre del Mundo" a miles de aficionados.

La empresa más antigua de la lucha libre profesional en el mundo busca ofrecer una experiencia ininterrumpida durante la temporada vacacional, consolidando su presencia en distintas plazas tradicionales y fortaleciendo el vínculo con su afición a través de una cartelera constante de grandes enfrentamientos.

Campeones de tercios | CMLL

¿Cuáles serán las Arenas protagonistas?

Las actividades se desarrollarán en la Arena México, Arena Coliseo, Arena Puebla y Arena Coliseo de Guadalajara, inmuebles que se convertirán en el epicentro de la lucha libre mexicana durante este periodo, albergando funciones protagonizadas por las principales figuras del elenco nacional e internacional.

Con esta estrategia, el CMLL pretende que los seguidores tengan más opciones para disfrutar de espectáculos llenos de emoción, rivalidades, vuelos espectaculares, castigos y llaves que han convertido a la empresa en un referente del deporte espectáculo en México.

Uno de los aspectos más destacados de la programación será la incorporación de los "Jueves de Mitos en el Ring", una propuesta que comenzará el 11 de junio en la Arena México y que buscará rendir homenaje a la historia y tradición de la lucha libre mediante encuentros especiales y atractivos para el público.

Arena México l RÉCORD

Además de las tradicionales funciones en la capital mexicana, el calendario contempla actividad permanente en Puebla y Guadalajara, plazas que históricamente han mostrado una gran respuesta por parte de la afición y que forman parte fundamental del crecimiento y expansión de la empresa.

Los boletos para todas las funciones podrán adquirirse directamente en las taquillas de la Arena México, así como a través del sistema Ticketmaster, permitiendo a los seguidores asegurar su lugar con anticipación para cada uno de los eventos programados durante el verano.

Místico celebra triunfo en la Arena de Puebla | X: @CMLL_OFICIAL

La directiva del CMLL considera que esta será una temporada histórica para la organización, al ofrecer funciones de manera continua a lo largo de junio y julio, reafirmando su compromiso de mantener viva la tradición de la lucha libre mexicana y acercar el espectáculo a un mayor número de aficionados.

Calendario de las funciones

Arena Puebla – 8:00 PM

Arena México (función semanal) – 7:30 PM

Arena Coliseo de Guadalajara – 8:30 PM

Arena México (función semanal) – 7:30 PM

Jueves de Mitos en el Ring, Arena México – 8:00 PM (a partir del 11 de junio)

Viernes Espectacular, Arena México – 8:30 PM

Arena Coliseo – 7:30 PM

Domingo Familiar, Arena México – 5:00 PM

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