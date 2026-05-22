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Lucha

¡Habrá Fiesta Máxima! El CMLL confirma fecha para su Aniversario 93

La Arena México recibirá al aficionado un millón | CMLL
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 19:06 - 21 mayo 2026
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El Consejo Mundial de Lucha Libre confirmó cuándo se celebrará uno de los eventos más importantes y tradicionales de toda la lucha libre mexicana

El Consejo Mundial de Lucha Libre ya comenzó oficialmente la cuenta regresiva rumbo a uno de los eventos más importantes de todo el año. La empresa confirmó que el 93.º Aniversario del CMLL se llevará a cabo el próximo viernes 18 de septiembre en la histórica Catedral de la lucha libre mexicana: Arena México.

Como ya es tradición, la llamada “Fiesta Máxima de la Lucha Libre” reunirá a las máximas figuras de la empresa en una función que promete marcar otros momentos históricos dentro de la Catedral de la Lucha Libre.

El evento más importante del CMLL ya tiene fecha

El Aniversario del CMLL es considerado uno de los eventos más prestigiosos dentro de la lucha libre nacional y mundial, comparable incluso con los shows más importantes de empresas internacionales debido a su legado y tradición.

Año con año, la Arena México se viste de gala para albergar luchas de apuestas, campeonatos y rivalidades históricas que terminan explotando frente a miles de aficionados que se dan cita en el legendario recinto.

Aunque todavía estamos lejos de que se anuncien los combates oficiales para la función, la expectativa ya comenzó a crecer entre los seguidores del Consejo Mundial, especialmente por las rivalidades que actualmente dominan la programación semanal.

KeMalito hará su debut con el Consejo Mundial de Lucha Libre | TWITTER: @kemalitocmll

La Arena México volverá a vivir una noche histórica

La Arena México será nuevamente el escenario principal de una noche que promete emociones, sorpresas y un ambiente espectacular para los aficionados a la lucha libre mexicana.

En los últimos Aniversarios del CMLL se han vivido luchas máscara contra máscara, cabelleras, enfrentamientos y apariciones especiales de los luchadores de AEW y otras compañías internacionales que terminaron convirtiéndose en momentos históricos para la empresa.

Con el anuncio del 93.º Aniversario ya confirmado para el 18 de septiembre, los aficionados comienzan a especular sobre qué rivalidades podrían encabezar la cartelera más importante del año dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre y una de las fechas más importantes para el Pancracio Nacional.

MJF vs Místico: lucha de apuestas rumbo al 92 aniversario del CMLL | X: @CMLL_OFICIAL
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