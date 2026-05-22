¡Habrá Fiesta Máxima! El CMLL confirma fecha para su Aniversario 93

El Consejo Mundial de Lucha Libre ya comenzó oficialmente la cuenta regresiva rumbo a uno de los eventos más importantes de todo el año. La empresa confirmó que el 93.º Aniversario del CMLL se llevará a cabo el próximo viernes 18 de septiembre en la histórica Catedral de la lucha libre mexicana: Arena México.

Como ya es tradición, la llamada “Fiesta Máxima de la Lucha Libre” reunirá a las máximas figuras de la empresa en una función que promete marcar otros momentos históricos dentro de la Catedral de la Lucha Libre.

⚠️ DE ÚLTIMA HORA: YA HAY FECHA PARA EL 93 ANIVERSARIO DEL CMLL

Será el próximo Viernes 18 de Septiembre cuando en la Arena México se celebre La Fiesta Máxima de la Lucha Libre. #CMLL pic.twitter.com/zXkZkFGz0t — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) May 22, 2026

El evento más importante del CMLL ya tiene fecha

El Aniversario del CMLL es considerado uno de los eventos más prestigiosos dentro de la lucha libre nacional y mundial, comparable incluso con los shows más importantes de empresas internacionales debido a su legado y tradición.

Año con año, la Arena México se viste de gala para albergar luchas de apuestas, campeonatos y rivalidades históricas que terminan explotando frente a miles de aficionados que se dan cita en el legendario recinto.

Aunque todavía estamos lejos de que se anuncien los combates oficiales para la función, la expectativa ya comenzó a crecer entre los seguidores del Consejo Mundial, especialmente por las rivalidades que actualmente dominan la programación semanal.

KeMalito hará su debut con el Consejo Mundial de Lucha Libre | TWITTER: @kemalitocmll

La Arena México volverá a vivir una noche histórica

La Arena México será nuevamente el escenario principal de una noche que promete emociones, sorpresas y un ambiente espectacular para los aficionados a la lucha libre mexicana.

En los últimos Aniversarios del CMLL se han vivido luchas máscara contra máscara, cabelleras, enfrentamientos y apariciones especiales de los luchadores de AEW y otras compañías internacionales que terminaron convirtiéndose en momentos históricos para la empresa.

Con el anuncio del 93.º Aniversario ya confirmado para el 18 de septiembre, los aficionados comienzan a especular sobre qué rivalidades podrían encabezar la cartelera más importante del año dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre y una de las fechas más importantes para el Pancracio Nacional.