¡Todavía sin el 'Toro'! Esta es la alineación de Cruz Azul para la Final de ida

Cruz Azul una vez más está en una Final de la Liga MX y Joel Huiqui decidió no moverle a su once inicial. Tras eliminar a Chivas en las Semifinales del Clausura 2026, el técnico interino de la Máquina saldrá con la misma alineación titular que utilizó en los dos partidos ante el Rebaño en el partido de ida de la serie ante Pumas.

En esa formación, destaca la ausencia de Gabriel 'Toro' Fernández, quien entró de cambio en los últimos tres partidos de los cementeros. De igual forma, Jeremy Márquez repetirá como lateral por derecha en lugar de Jorge Rodarte; tanto el delantero uruguayo como el defensa mexicano empezarán en la banca.

Toro Fernández, jugador de Cruz Azul, ante Necaxa | IMAGO7

Así es la alineación de Cruz Azul

Luego de la Jornada 17 contra Necaxa, el 'Toro' no ha vuelto a jugar como titular debido a un malestar muscular que lo dejó fuera de la convocatoria ante Atlas. Aunque estuvo para el compromiso de vuelta en los Cuartos de Final, de nuevo se perdió la ida frente a Chivas y reapareció en la vuelta en el Estadio Akron.

En esos cuatro partidos, Christian Ebere salió como centro delantero titular, por lo que Huiqui decidió mantener al nigeriano para este juego. El atacante marcó dos goles en la ida ante Atlas y uno más, por un polémico penal, en la ida ante el Rebaño; con ello mantiene la confianza del técnico mexicano.

Christian Ebere en celebración con Cruz Azul contra Atlas en los Cuartos de Final del Clausura 2026 | MEXSPORT

Ebere contará con el apoyo de Carlos Rodolfo Rotondi, Agustín Palavecino y José Paradela, además del capitán Carlos Rodríguez. Mientras que en labores defensivas se mantiene Amaury García, por delante de los centrales Willer Ditta y Gonzalo Piovi, con Omar Campos y Jeremy por las bandas, con Kevin Mier en el arco.

¿Cuál es la banca de Cruz Azul?

Como suplentes para este partido, el conjunto cementero contará con los ya mencionados Fernández y Rodarte, así como el portero Andrés Gudiño. Desde la Jornada 14, contra Xolos de Tijuana, el portero mexicano dejó por completo la titularidad a Mier, que aunque se equivocó en la ida ante Chivas, también tuvo una atajada clave en la vuelta.

Kevin Mier en calentamiento con Cruz Azul | MEXSPORT