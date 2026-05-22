Aficionado viral de Cruz Azul va a la Final con la foto de su fallecido padre

Por los que ya no están. Si de algo tiene el futbol que no se encuentra en ninguna otra actividad humana, es la capacidad de crear un vínculo inquebrantable; una unión tan grande y con la fortaleza incluso de superar a la misma Muerte.

Jugadores de Cruz Azul en celebración ante Chivas | MEXSPORT

Prueba de ello es Uriel Cortina, aficionado de Cruz Azul que esta semana se hizo en redes sociales por un video que publicó en redes sociales. En el mismo, se le observa sostener una urna mientras celebra el pase a la Final del Clausura 2026 de la Liga MX tras eliminar a Chivas.

"Te extraño todos los días, viejo… y aunque duele muchísimo tu ausencia, hoy siento que estuviste aquí acompañándonos en cada minuto del partido", escribió dicho seguidor cementero, que no tardó en viralizarse por lo conmovedor de la publicación.

Uriel asistió a la Final contra Pumas "acompañado" de su papá

En ese contexto, previo a la ida de la Final ante Pumas, Uriel habló ante los micrófonos de RÉCORD y compartió la montaña rusa de emociones que han supuesto las semanas recientes. "Falleció en la madrugada del 11 para el 12. Desafortunadamente fue un infarto, él percibía un padecimiento de diabetes por más de 25 años".

"Y la verdad es que él es muy fanático al Cruz Azul y la verdad es que yo realicé un video de Cruz Azul Chivas y pues realmente yo no sabía que se iba a hacer muy viral", declaró Uriel, quien al estadio asistió pero con una fotografía de su progenitor, por temor a que no le permitieran acceder con la urna.

Afición de Cruz Azul previo a la Final contra Pumas en la Liga MX | IMAGO 7

"La verdad es que yo iba a traer la urna, pero me surgieron muchas dudas de que si la podía entrar al estadio o no podía entrar al estadio, dónde iba a dejar a mi papá, ¿no? Entonces pues por eso no pude traer la urna, pero pues aquí está presente", añadió.

Una pasión que trasciende planos

Por otra parte, Uriel destacó que para él, su padre lo ha acompañado en estos días recientes y ha celebrado con él las alegrías que les regala la Máquina. "No estuvo en ese momento, pero pues sí estuvo, ¿no? El alma, ¿no? Más que nada el alma estuvo ahí. Y pues el reconocimiento del valor que pues mi papá trajo al mundo, pues yo me quedo con eso".

"De hecho hoy más que nada tiene la camiseta bien puesta mi jefe porque sabe que pues hoy juegan la Máquina cementera de la Cruz Azul. Obviamente ya fuimos campeones en Concacaf, ya sabe el Cruz Azul qué es ganar y cómo es ganar ahí en el CU. Dijeron que Cruz Azul no tiene casa, ¿no? Casa es Ciudad de México, somos locales en cualquier estadio y pues la vamos a romper", finalizó.