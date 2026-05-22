Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Aficionado viral de Cruz Azul va a la Final con la foto de su fallecido padre

Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 19:34 - 21 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
El seguidor se hizo viral en redes sociales por celebrar la Semifinal con la urna de su papá

Por los que ya no están. Si de algo tiene el futbol que no se encuentra en ninguna otra actividad humana, es la capacidad de crear un vínculo inquebrantable; una unión tan grande y con la fortaleza incluso de superar a la misma Muerte.

Jugadores de Cruz Azul en celebración ante Chivas | MEXSPORT
Jugadores de Cruz Azul en celebración ante Chivas | MEXSPORT

Prueba de ello es Uriel Cortina, aficionado de Cruz Azul que esta semana se hizo en redes sociales por un video que publicó en redes sociales. En el mismo, se le observa sostener una urna mientras celebra el pase a la Final del Clausura 2026 de la Liga MX tras eliminar a Chivas.

"Te extraño todos los días, viejo… y aunque duele muchísimo tu ausencia, hoy siento que estuviste aquí acompañándonos en cada minuto del partido", escribió dicho seguidor cementero, que no tardó en viralizarse por lo conmovedor de la publicación.

Uriel asistió a la Final contra Pumas "acompañado" de su papá

En ese contexto, previo a la ida de la Final ante Pumas, Uriel habló ante los micrófonos de RÉCORD y compartió la montaña rusa de emociones que han supuesto las semanas recientes. "Falleció en la madrugada del 11 para el 12. Desafortunadamente fue un infarto, él percibía un padecimiento de diabetes por más de 25 años".

"Y la verdad es que él es muy fanático al Cruz Azul y la verdad es que yo realicé un video de Cruz Azul Chivas y pues realmente yo no sabía que se iba a hacer muy viral", declaró Uriel, quien al estadio asistió pero con una fotografía de su progenitor, por temor a que no le permitieran acceder con la urna.

Afición de Cruz Azul previo a la Final contra Pumas en la Liga MX | IMAGO 7
Afición de Cruz Azul previo a la Final contra Pumas en la Liga MX | IMAGO 7

"La verdad es que yo iba a traer la urna, pero me surgieron muchas dudas de que si la podía entrar al estadio o no podía entrar al estadio, dónde iba a dejar a mi papá, ¿no? Entonces pues por eso no pude traer la urna, pero pues aquí está presente", añadió.

Una pasión que trasciende planos

Por otra parte, Uriel destacó que para él, su padre lo ha acompañado en estos días recientes y ha celebrado con él las alegrías que les regala la Máquina. "No estuvo en ese momento, pero pues sí estuvo, ¿no? El alma, ¿no? Más que nada el alma estuvo ahí. Y pues el reconocimiento del valor que pues mi papá trajo al mundo, pues yo me quedo con eso".

"De hecho hoy más que nada tiene la camiseta bien puesta mi jefe porque sabe que pues hoy juegan la Máquina cementera de la Cruz Azul. Obviamente ya fuimos campeones en Concacaf, ya sabe el Cruz Azul qué es ganar y cómo es ganar ahí en el CU. Dijeron que Cruz Azul no tiene casa, ¿no? Casa es Ciudad de México, somos locales en cualquier estadio y pues la vamos a romper", finalizó.

Afición de Cruz Azul previo a la Final contra Pumas en la Liga MX | IMAGO 7
Afición de Cruz Azul previo a la Final contra Pumas en la Liga MX | IMAGO 7
Lo Último
22:00 Los tacos de frijol son un súperalimento: aquí te explicamos el por qué
21:43 ¿Penal o no penal? Analistas opinan sobre la polémica en el Cruz Azul vs Pumas
21:42 ¿Neymar jugará en Monterrey? El resultado que necesita Brasil en el Mundial 2026
21:39 Aquivaldo Mosquera en problemas: FGR va contra el ex capitán del América por presunta defraudación fiscal
21:16 Sobrecupo en la zona de prensa para la Final en el Ciudad de los Deportes
21:12 ¡Insólito! Sobrecupo en zona de prensa durante la Final entre Cruz Azul y Pumas
20:44 ¿Favores a Pumas? Ya hay polémica por penal anulado a Cruz Azul
20:41 ¿Era roja? Rubén Duarte le deja los tachones a Paradela y Cruz Azul pidió expulsión
20:20 Raúl González ya habló con Efraín Juárez, ¿se acerca su renovación con Pumas?
20:00 ¿Canadá le da suerte? Checo Pérez y su historial en el GP en Montreal