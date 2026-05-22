Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Coca Cola Flow Fest 2026 ya tiene fecha; volverá al Autódromo Hermanos Rodríguez

El festival de música urbana confirmó fechas para el 28 y 29 de noviembre de 2026./ FB: Coca Cola Flow
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 19:38 - 21 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
El Coca Cola Flow Fest se consolidó como uno de los eventos urbanos más importantes de Latinoamérica.

La espera terminó para los fans del reggaetón y la música urbana. Este jueves se confirmó oficialmente el regreso del Coca Cola Flow Fest 2026, uno de los festivales más importantes del género en Latinoamérica.

Los organizadores dieron a conocer que el evento volverá a celebrarse en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, recinto que en los últimos años se convirtió en la sede principal del festival en la Ciudad de México.

El Coca Cola Flow Fest 2026 volverá a realizarse en el Autódromo Hermanos Rodríguez./ FB: Coca Cola Flow

¿Cuándo será el Coca Cola Flow Fest 2026?

El festival se llevará a cabo el próximo sábado 28 y domingo 29 de noviembre de 2026, manteniendo el formato de dos días que ha caracterizado al evento desde sus primeras ediciones.

La confirmación de las fechas llegó junto con la imagen promocional del festival, donde se puede leer: "Nos vemos el 28 y 29 noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez".

Aunque el cartel oficial todavía no ha sido revelado, en redes sociales ya comenzaron las especulaciones sobre los artistas que podrían formar parte de esta edición.

La curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez volverá a ser sede del Flow Fest./ FB: Coca Cola Flow

Entre los nombres más mencionados por los fans aparecen figuras como Feid, Chencho Corleone, Rauw Alejandro y Yandel, quien recientemente llamó la atención por su proyecto sinfónico.

Miles de fans del reggaetón ya esperan el anuncio oficial del cartel del Flow Fest 2026./ FB: Coca Cola Flow

¿Cuándo saldrán los boletos para el Flow Fest?

Hasta el momento, los organizadores no han confirmado las fechas de preventa ni venta general para los accesos del festival.

Sin embargo, se espera que la venta de boletos vuelva a realizarse mediante Ticketmaster México bajo el sistema de fases, esquema que incrementa los precios conforme se agotan las primeras etapas disponibles.

Con el anuncio oficial de las fechas, miles de seguidores del reggaetón ya comenzaron a prepararse para una nueva edición del festival, que año con año reúne a algunos de los artistas más importantes de la escena urbana internacional.

El Flow Fest se consolidó como uno de los eventos musicales más importantes del país gracias a la mezcla de artistas consagrados, talentos emergentes y experiencias enfocadas en la cultura del reggaetón y el trap latino.

El festival volverá a reunir a figuras internacionales del reggaetón y el trap latino en CDMX./ Coca Cola Flow
Lo Último
22:00 Los tacos de frijol son un súperalimento: aquí te explicamos el por qué
21:43 ¿Penal o no penal? Analistas opinan sobre la polémica en el Cruz Azul vs Pumas
21:42 ¿Neymar jugará en Monterrey? El resultado que necesita Brasil en el Mundial 2026
21:39 Aquivaldo Mosquera en problemas: FGR va contra el ex capitán del América por presunta defraudación fiscal
21:16 Sobrecupo en la zona de prensa para la Final en el Ciudad de los Deportes
21:12 ¡Insólito! Sobrecupo en zona de prensa durante la Final entre Cruz Azul y Pumas
20:44 ¿Favores a Pumas? Ya hay polémica por penal anulado a Cruz Azul
20:41 ¿Era roja? Rubén Duarte le deja los tachones a Paradela y Cruz Azul pidió expulsión
20:20 Raúl González ya habló con Efraín Juárez, ¿se acerca su renovación con Pumas?
20:00 ¿Canadá le da suerte? Checo Pérez y su historial en el GP en Montreal