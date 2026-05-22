Coca Cola Flow Fest 2026 ya tiene fecha; volverá al Autódromo Hermanos Rodríguez

La espera terminó para los fans del reggaetón y la música urbana. Este jueves se confirmó oficialmente el regreso del Coca Cola Flow Fest 2026, uno de los festivales más importantes del género en Latinoamérica.

Los organizadores dieron a conocer que el evento volverá a celebrarse en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, recinto que en los últimos años se convirtió en la sede principal del festival en la Ciudad de México.

El Coca Cola Flow Fest 2026 volverá a realizarse en el Autódromo Hermanos Rodríguez./ FB: Coca Cola Flow

¿Cuándo será el Coca Cola Flow Fest 2026?

El festival se llevará a cabo el próximo sábado 28 y domingo 29 de noviembre de 2026, manteniendo el formato de dos días que ha caracterizado al evento desde sus primeras ediciones.

La confirmación de las fechas llegó junto con la imagen promocional del festival, donde se puede leer: "Nos vemos el 28 y 29 noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez".

Aunque el cartel oficial todavía no ha sido revelado, en redes sociales ya comenzaron las especulaciones sobre los artistas que podrían formar parte de esta edición.

La curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez volverá a ser sede del Flow Fest./ FB: Coca Cola Flow

Entre los nombres más mencionados por los fans aparecen figuras como Feid, Chencho Corleone, Rauw Alejandro y Yandel, quien recientemente llamó la atención por su proyecto sinfónico.

Miles de fans del reggaetón ya esperan el anuncio oficial del cartel del Flow Fest 2026./ FB: Coca Cola Flow

¿Cuándo saldrán los boletos para el Flow Fest?

Hasta el momento, los organizadores no han confirmado las fechas de preventa ni venta general para los accesos del festival.

Sin embargo, se espera que la venta de boletos vuelva a realizarse mediante Ticketmaster México bajo el sistema de fases, esquema que incrementa los precios conforme se agotan las primeras etapas disponibles.

Con el anuncio oficial de las fechas, miles de seguidores del reggaetón ya comenzaron a prepararse para una nueva edición del festival, que año con año reúne a algunos de los artistas más importantes de la escena urbana internacional.

El Flow Fest se consolidó como uno de los eventos musicales más importantes del país gracias a la mezcla de artistas consagrados, talentos emergentes y experiencias enfocadas en la cultura del reggaetón y el trap latino.