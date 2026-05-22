La versión de Ludwig Kaiser: habría defendido a Andrea Bazarte durante altercado en Orlando

Siguen apareciendo detalles sobre el caso de Ludwig Kaiser tras el altercado que terminó con su detención en Orlando, Florida. Ahora, comenzó a circular la versión del propio luchador alemán sobre lo ocurrido aquella noche junto a Andrea Bazarte.

De acuerdo con información de Raj Giri, el relato atribuido a Kaiser, todo comenzó mientras él y Andrea Bazarte viajaban juntos dentro del ascensor del edificio, donde ambos se mostraban cariñosos, aunque sin realizar nada fuera de lo común.

This is what I heard regarding the Ludwig Kaiser situation. He was in the apartment elevator with Andrea Bazarte and they were being affectionate, but nothing crazy or out of the ordinary.



Reap allegedly didn’t say anything in the elevator but once he got out on the 12th floor,… pic.twitter.com/HcsNc4onUj — Raj Giri (@TheRajGiri) May 21, 2026

¿Qué habría pasado dentro del elevador?

Según la versión de Ludwig Kaiser, el hombre identificado como Richard Reep nunca dijo nada mientras compartían el ascensor.

Sin embargo, al llegar al piso 12 y salir del elevador, Reep supuestamente confrontó al luchador alemán con una advertencia relacionada con su comportamiento junto a Andrea Bazarte.

Tienes que mostrar un maldito respeto antes de que llame a migración sobre esa p*ta

El Grande Americano l CAPTURA

Ludwig Kaiser asegura que solo hubo un forcejeo

Tras el comentario, Kaiser salió del ascensor y comenzó un altercado físico con Richard Reep. No obstante, según esta versión, la situación no pasó de un pequeño forcejeo y nunca hubo golpes directos.

Aun así, las autoridades acudieron posteriormente al lugar tras recibir el reporte del incidente, situación que terminó derivando en la detención del luchador.

Hasta ahora, WWE ni AAA han emitido alguna postura oficial sobre el caso, mientras que el proceso legal de Ludwig Kaiser continúa abierto en Estados Unidos.

Ludwig Kaiser posando | WWE

Su lucha en AAA sigue programada

Pese a toda la polémica, el combate Máscara contra Máscara entre el Grande Americano y el Original Grande Americano sigue en pie para el próximo 30 de mayo en la Arena Monterrey.

Hasta ahora, la principal incógnita no gira alrededor de una posible cancelación por parte de WWE o AAA, sino sobre si las autoridades permitirán que Kaiser pueda salir del país mientras continúa el proceso relacionado con el incidente.