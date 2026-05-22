Raúl González ya habló con Efraín Juárez, ¿se acerca su renovación con Pumas?

La continuidad de Efraín Juárez en Pumas sigue siendo una incógnita, pero las recientes declaraciones de Raúl González encendieron nuevamente la conversación sobre una posible renovación del estratega auriazul.

Previo a la Final del Clausura 2026, el presidente de Pumas reveló que ya sostuvo conversaciones recientes con el entrenador universitario, dejando claro que existe comunicación constante entre ambas partes.

Permanentemente platicamos. Ayer platiqué con él en el entrenamiento

Las palabras del directivo llaman especialmente la atención luego de que el propio Efraín Juárez confesara horas antes que el club todavía no se ha acercado formalmente para negociar su continuidad.

Raúl González sobre el tema de Efraín Juárez 👀



“Platicamos permanentemente, ayer platicamos en el entrenamiento”



📹: @dtorrijoss pic.twitter.com/6egA0iyiCl — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) May 22, 2026

Efraín Juárez confesó que todavía no hay acercamiento

En entrevista con RÉCORD, el técnico universitario sorprendió al asegurar que ni siquiera han existido conversaciones con su representante sobre una posible renovación.

El club no se ha acercado con mi representante para una renovación

La situación ha generado dudas entre la afición auriazul, especialmente considerando el gran trabajo realizado por el entrenador, quien tiene a Pumas disputando la Final del futbol mexicano.

Efraín Juárez en el día de medios previo a la Final del Clausura 2026 | IMAGO7

Raúl González respalda el trabajo de Efraín Juárez

Más allá del tema contractual, Raúl González dejó ver tranquilidad y respaldo total hacia el proyecto encabezado por Juárez, además de mostrar ilusión por el momento que atraviesa el club.

Muy entusiasmado, muy contento, porque llegamos a ese momento. Desde luego estamos contentos, todavía nos falta un escalón

Daniel Quintero amonesta a jugador de Cruz Azul en juego ante Pumas | IMAGO7

Asimismo, aseguró que dentro de Pumas existe confianza en poder cerrar el torneo con el campeonato.

Estamos para pelear ese escalón y, bueno, ya veremos el domingo. Sabemos y pensamos que ese escalón lo subimos

Mientras Pumas pelea por el título ante Cruz Azul, la continuidad de Efraín Juárez sigue siendo uno de los temas que más expectativa genera dentro del entorno universitario.