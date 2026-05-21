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Futbol

"El club no se ha acercado con mi representante para una renovación": Efraín Juárez sobre su continuidad en Pumas

El técnico de los auriazules platicó en exclusiva con RÉCORD
Emiliano Arias Pacheco 10:41 - 21 mayo 2026
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En entrevista exclusiva con RÉCORD, el timonel auriazul dejó entrever sus dudas con respecto a su futuro

Efraín Juárez creó una cofradía pocas veces vista en Universidad Nacional. El estratega mexicano comenzó con ciertas dudas en Pumas, sin embargo, con el pasar de los torneos, Efra logró ganarse el cariño de la afición auriazul con resultados; como el pase a la Final del Clausura 2026.

El gran trabajo del timonel auriazul ha puesto su nombre en distintos equipos en el extranjero, aunque su sueño es quedarse mucho tiempo en el Pedregal. En entrevista exclusiva con RÉCORD, Juárez afirmó que quiere ser el "Ferguson de los Pumas", aunque de momento no hay ofertas de renovación.

Efraín Juárez habló en el día de medios sobre sus declaraciones con el árbitro | IMAGO7
Efraín Juárez, entrenador de Pumas| IMAGO7

"Yo quiero quedarme 20 años en este club. Es una ilusión y mi sueño; quiero ser el Ferguson de los Pumas. Entiendo que mi presidente (Luis Raúl González Pérez) y el rector de la UNAM (Leonardo Lomelí Vanegas) quieren la continuidad del proyecto, pero no entiendo las formas de que no se hayan acercado a mi representante para negociar una renovación", comentó el entrenador auriazul.

Juárez fue claro y agregó que sabe del interés de distintos clubes en el extranjero, pues su trabajo en Pumas ha sido destacado. El estratega sentenció su intervención en los micrófonos de RÉCORD en el Día de Medios que su continuidad en Universidad Nacional no depende exclusivamente de él, aunque si por él fuera, estaría 20 años en el club.

Efraín Juárez festejando el paso de Pumas a la Final del Clausura 2026 | IMAGO7
Efraín Juárez, entrenador de Pumas | IMAGO7

Las novias en el extranjero de Efraín 

Efra reveló que fue uno de los tres candidatos hace un tiempo para dirigir al Celtic, sin embargo, se quedó en Pumas. Ahora, después del liderato general y el gran nivel de su equipo, Juárez comenzó a tener bastantes pretendientes en el extranjero.

Según nueva información de RÉCORD, además de las ofertas del Viejo Continente, Efraín Juárez también tiene dos ofertas de la MLS. La misma información, Montreal FC habría sido uno de los equipos que ya preguntó por el futuro del estratega con miras a añadirlo en este próximo verano.

¿Qué sigue para Pumas?

Antes de pensar en una futura salida o continuidad, Efraín Juárez y Pumas tendrán una cita con la historia ante Cruz Azul. El equipo del Pedregal intentará revalidar su gran torneo que culminará en casa, en un Patrimonio Cultural de la Humanidad: el Estadio Olímpico Universitario. 

Keylor Navas festejando el pase a la final de los Pumas | MEXSPORT
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