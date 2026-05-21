Addis Tuñón desbanca a Maribel Guardia; será la nueva tutora testamentaria del hijo de Julián Figueroa

La disputa legal relacionada con la herencia de Julián Figueroa volvió a dar un inesperado giro luego de que Addis Tuñón revelara públicamente que fue nombrada como tutora testamentaria definitiva de J.J.F., hijo del fallecido cantante y nieto de Maribel Guardia.

La noticia fue dada a conocer durante una reciente emisión del programa “De Primera Mano”, donde la conductora explicó que, por decisión de un juez, Maribel dejó oficialmente de ocupar dicho cargo y ahora será ella quien supervise los intereses legales y patrimoniales del menor.

Addis Tuñón es la nueva tutriz del hijo de Julián Figueroa e Imelda Tuñón / Redes Sociales

“La persona que queda como tutriz a partir de hoy es su servidora, Addis Tuñón, nombrada por el juez. Se me nombra como tutora definitiva, lo hace el juez, no lo hace la familia”, declaró frente a las cámaras.

Sus palabras rápidamente desataron reacciones en redes sociales, pues el caso relacionado con la herencia de Julián Figueroa ha permanecido rodeado de polémica y tensión familiar desde la muerte del cantante en abril de 2023.

Maribel Guardia quedaría relevada del cargo por los problemas con su nuera / Redes Sociales

Addis Tuñón aclara cuál será su función

Durante la transmisión, Addis Tuñón mostró documentos relacionados con el nombramiento y explicó que su papel no será administrar directamente los bienes o el dinero que forman parte de la herencia de Julián Figueroa.

Sin embargo, dejó claro que sí tendrá la responsabilidad de vigilar que todos los recursos destinados al pequeño sean utilizados correctamente y realmente beneficien al menor. Según explicó, la intención es garantizar que el hijo de Julián tenga cubiertas todas sus necesidades esenciales.

Addis confirmó la noticia por medio del programa 'De Primera Mano' / Redes Sociales

“Pediré que el niño tenga acceso a alimentos y lo necesario para su educación, su salud y entretenimiento sean cubiertos”, señaló.

La conductora también aseguró que esta nueva etapa legal busca proteger los derechos del menor y supervisar de cerca todo lo relacionado con el patrimonio que dejó el hijo de Joan Sebastian y Maribel Guardia.

Va contra Marco Chacón como albacea

Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando Addis Tuñón reveló que su primera decisión como tutora testamentaria fue solicitar formalmente la remoción de Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, como albacea de la herencia.

“La primera acción que tomo yo como tutriz en este cargo es pedir la remoción de Marco Chacón como albacea; esta solicitud ya se hizo”, afirmó.

Ahora la conductora buscará retirar a Marco Chacón como albacea de la herencia del hijo de su sobrina / Redes Sociales

Además, sostuvo que también solicitará una rendición de cuentas detallada sobre el manejo de los bienes y recursos económicos que dejó Julián Figueroa.

De acuerdo con Addis, aunque el cantante habría dejado suficiente patrimonio para cubrir las necesidades de su hijo, presuntamente esto no estaría ocurriendo de la manera adecuada. Fue precisamente esta situación, afirmó, la que habría provocado que Maribel Guardia fuera removida del cargo de tutora testamentaria.

La custodia sigue en manos de Imelda Garza

Pese a este cambio legal, Addis Tuñón aclaró que la custodia legal del menor continúa bajo responsabilidad de Imelda Garza, madre del pequeño y sobrina de la conductora. La periodista explicó que su función únicamente estará enfocada en supervisar los intereses testamentarios relacionados con la herencia del hijo de Julián Figueroa.