Gran parte de la fama del futbol que lo transformó en el 'Deporte Rey' fue su gran conexión con las partes más olvidadas de distintos países. Al ser considerado como el 'Opio del Pueblo', localidades trabajadoras encontraron en el balompié una distracción de su rutina diaria, como el caso del Aston Villa y Birmingham.

El conjunto de los Villanos se coronó en la Europa League ante el Friburgo, en un nuevo título en el Viejo Continente desde la Copa Intertoto de la Temporada 2001/02. La obtención de la Copa pasó a un segundo plano, pues el sentimiento de ver a un equip obrero obtener un título europeo recordó las grandes novelas del balompié, esas que enamoraron a millones, que a la postre se transformaron en adeptos del deporte.

Aston Villa, Campeón de Europa League | AP

Aston Villa: como canción de Black Sabbath

Diversos escritores han creado distintos ambientes para las localidades de sus obras, y Birmingham, después de la Segunda Guerra Mundial, tenía tintes caóticos y lúgubres. El aspecto de la localidad inglesa inspiró la atmósfera de una de las bandas más grandes de todos los tiempos: Black Sabbath.

Liderados por Ozzy Osbourne, la agrupación de Birmingham se convirtió en un hito cultural por su aspecto sombrío y sus letras pesadas, algo similar a lo que terminó por adoptar el Aston Villa. Pese a que el club se fundó en 1874, las ideologías de la banda y el equipo se alinearon a la perfección.

Aston Villa, Campeón de Europa League | AP

Obreros y trabajadores del Cruz Villa Wesleyan Chapel en Handsworth convirtieron dicho lugar en Inglaterra en una meca del deporte. El primer partido en la historia del club se jugó ante Aston Brook St Mary’s Rugby, en un duelo con las reglas de ambos deportes para la algarabía de ambas aficiones.

Los años pasaron y el Villa comenzó a dominar en su localidad y el futbol inglés, pero fue hasta un siglo después que salieron a relucir su naturaleza al mundo. Lejos del sofisticado Londres, el equipo de los Villanos trazó una nueva era cuando obtuvo la Copa de Campeones de la Temporada 1981/82, devolviendo el balompié a donde pertenecía: a las manos oprimidas.

El futbol como la guerra: los cerdos la dominan

Entre los más grandes éxitos de Black Sabbath destaca "War Pigs", oda de más de siete minutos que crítica el papel de los poderosos en las guerras. El futbol, que a lo largo de su historia ha imitado a la vida -o viceversa-, ha dejado entrever que el balón siempre regresará a las partes obreras.