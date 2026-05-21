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VIDEO: Turistas rompen reglas y suben a la pirámide de Chichén Itzá

VIDEO: Turistas rompen reglas y suben a la pirámide de Chichén Itzá. / X: @VigiaCiudadano7
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 11:33 - 21 mayo 2026
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Visitantes fueron captados escalando la pirámide de Kukulkán en Chichén Itzá pese a la prohibición vigente desde 2008 para proteger el patrimonio arqueológico.

Turistas fueron grabados mientras subían la pirámide de Kukulkán, en la zona arqueológica de Chichén Itzá, Yucatán, pese a las restricciones impuestas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

La pirámide conocida como “El Castillo” tiene prohibido el acceso desde 2008, luego de que las autoridades federales determinaran medidas para evitar daños al monumento prehispánico y reducir riesgos para los turistas.

Luego de lo ocurrido, personal de seguridad del sitio arqueológico obligó a los turistas a descender de la pirámide, mientras otros visitantes manifestaban su molestia por la situación.

Turistas fueron captados escalando la pirámide de Kukulkán en Chichén Itzá pese a las restricciones impuestas por el INAH. / RS

¿Por qué está prohibido subir a la pirámide de Kukulkán?

El acceso a la pirámide de Kukulkán fue restringido por el INAH para proteger la estructura del desgaste provocado por miles de visitantes que anteriormente subían diariamente al monumento.

Chichén Itzá fue declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO y es considerada una de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo Moderno, por lo que cuenta con protocolos especiales de conservación y vigilancia.

Chichén Itzá fue declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO. / iStock

INAH recuerda que existen sanciones por dañar zonas arqueológicas

El Instituto Nacional de Antropología e Historia ha reiterado en diversas ocasiones que ingresar a estructuras restringidas puede derivar en multas económicas y sanciones conforme a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

Las autoridades federales han insistido en que la conservación de sitios históricos depende también del respeto de los visitantes a las normas establecidas en las zonas arqueológicas del país.

Chichén Itzá recibe millones de visitantes cada año y es uno de los principales atractivos turísticos de México, especialmente durante temporadas vacacionales y fenómenos astronómicos como el equinoccio de primavera.

El Castillo permanece restringido desde 2008. / RS
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