INAH halla altar tolteca en Tula: tenía cráneos y objetos rituales

Un altar prehispánico con ofrendas, incluidos restos óseos humanos, fue descubierto por especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en las inmediaciones de la Zona Arqueológica de Tula, Hidalgo. Como parte de trabajos de salvameento arqueológico.

El descubrimiento se realizó durante trabajos de salvamento arqueológico ligados al Tren de Pasajeros Ciudad de México–Querétaro. / INAH

¿Qué encontró el INAH en Tula?

El hallazgo corresponde a un momoztli (un altar) localizado unos 300 metros de la zona arqueológica, cerca del área conocida como Tula Chico, durante las obras del tren de pasajeros Ciudad de México-Querétaro.

De acuerdo con el INAH, el vestigio probablemente pertenece a la fase Tollan (900-1150 d.C), periodo en el que Tula fue la capital de la civilización tolteca.

El hallazgo incluye cráneos, huesos largos y objetos rituales de la antigua civilización tolteca. / INAH

El coordinador del proyecto, Víctor Francisco Heredia, explicó que la estructura mide aproximadamente un metro por lado y está compuesta por al menos tres cuerpos bajos construidos con piedra, cantera y basalto.

Ofrendas con restos humanos y objetos rituales

Uno de los aspectos más relevantes del descubrimiento es la presencia de ofrendas con restos humanos.

En tres de los lados del altar se localizaron cuatro cráneos y huesos largos, probablemente fémures, lo que sugiere prácticas rituales asociadas a este espacio.

El propio Heredia señaló que “hay poca probabilidad” de encontrar esqueletos completos, ya que posiblemente solo se ofrendaban ciertas partes de los individuos.

Además, en el contexto del altar se recuperaron: Vasijas de cerámica, incluido un cajete negro

Fragmentos de obsidiana

Navajillas y otros materiales asociados a la vida cotidiana Estos elementos serán analizados en laboratorio para conocer más sobre su uso y significado.

El INAH continuará los análisis en laboratorio para entender el significado y uso de los objetos rituales encontrados. / INAH

Un hallazgo clave para entender la antigua Tula

Especialistas destacan que este descubrimiento aporta información valiosa sobre la traza urbana y las prácticas rituales de la antigua ciudad tolteca.

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, subrayó la relevancia de estos trabajos al señalar que: “Cada descubrimiento como este amplía el conocimiento sobre una de las grandes civilizaciones de Mesoamérica”.

El hallazgo forma parte de las labores de salvamento arqueológico que acompañan proyectos de infraestructura, con el objetivo de proteger el patrimonio histórico del país.