Deportiva Venados campeón de la Liga Premier; Yucatán apunta a tener dos equipos en Liga de Expansión

En una jornada que quedará grabada en los anales del deporte yucateco, Deportiva Venados se ha consagrado campeón de la Liga Premier tras derrotar a los Alacranes de Durango. Con este resultado, el conjunto astado no solo levanta el trofeo de la categoría, sino que asegura su ascenso a la Liga de Expansión MX.

Deportiva Venados | FB: Club Deportiva Venados

EL CAMINO A LA GLORIA

La escuadra yucateca, que ya venía de un exitoso proceso desde la Tercera División, logró imponerse a los favoritos en una serie final de alta tensión. La ventaja se construyó en el duelo de ida, permitiendo que el marcador global de 2-1 fuera suficiente para sellar el destino del campeonato. El partido de vuelta fue un ejercicio de resistencia y estrategia; ante un ambiente de máxima presión, el equipo mantuvo el orden defensivo para firmar un empate sin goles que les otorgó el derecho de subir a la "Liga de Plata".

¿DOS EQUIPOS EN LIGA DE EXPANSIÓN EN YUCATÁN?

Este triunfo marca un hito sin precedentes para el fútbol en la región. Por primera vez en la historia, el estado de Yucatán contará con dos representantes en la Liga de Expansión MX. Este crecimiento deportivo coloca a la entidad como una plaza de gran relevancia dentro del circuito profesional del fútbol mexicano, duplicando la oferta competitiva para la afición local.

Tras el silbatazo final, la directiva del club deberá iniciar las gestiones administrativas para cumplir con los cuadernos de cargos de la nueva categoría. En esta etapa de transición, el equipo evalúa la posibilidad de utilizar el Estadio "Carlos Iturralde Rivero" como sede opcional para cumplir con las exigencias de aforo y logística.

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