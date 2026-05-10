Héctor Moreno se ilusiona con México en el Mundial 2026 y Oswaldo Sánchez calienta un posible Clásico ante América

Héctor Moreno, uno de los referentes de la Selección Mexicana en la última década, habló sobre las expectativas que genera la selección de cara a la Copa del Mundo y aseguró sentirse ilusionado por el papel que puede desempeñar el combinado nacional este verano.

El exdefensor, quien participó en cuatro Copas del Mundo, destacó el talento que existe actualmente dentro del plantel y señaló que el factor localía puede convertirse en un impulso importante.

Tengo muchísimo optimismo de que le va a ir muy bien

Tengo el deseo de que haga el mejor Mundial de la historia; es un Mundial en casa y es algo que debemos hacer pesar, aparte de que tenemos una gran camada de jugadores y un gran técnico como Javier Aguirre

Héctor Moreno tuvo mala suerte al desviar el balón para el gol de Guyana l MEXSPORT

El canterano de Pumas también se refirió al momento que vive Israel Reyes, quien recientemente fue vinculado con la Roma, club donde Moreno tuvo paso durante su carrera en Europa.

Israel Reyes, jugador del América | MEXSPORT

Lejos de enfocarse en rumores, Moreno recomendó a Reyes disfrutar el presente y mantenerse enfocado en su crecimiento tanto en el club como en la selección.

Que disfrute el momento, que disfrute su día a día. Está muy bien con su equipo y con la selección; seguro de ahí vendrán más propuestas de Europa porque es un gran jugador

Por otra parte, habló sobre las críticas y abucheos que recibió México en los últimos partidos, asegurando que la afición tiene derecho a expresar su inconformidad, aunque también pidió respaldo rumbo al Mundial.

En cuanto a los abucheos, la afición está en todo su derecho de expresar su malestar, pero me gustaría ver unión de cara al Mundial

Gilberto Mora con la Selección Mexicana | IMAGO 7

“Que se deje venir el América”: Oswaldo Sánchez, tras el pase de Chivas

Oswaldo Sánchez también habló sobre la clasificación de Chivas a las semifinales tras remontar la serie frente a Tigres.

El exportero rojiblanco destacó la reacción del equipo dirigido por Gabriel Milito, que logró revertir un marcador adverso de 3-1 para mantenerse con vida en el torneo.

Es un triunfo histórico para Chivas

Sin cinco seleccionados y con una plantilla que viene jugando bien; a pesar de que los resultados no se le daban el torneo pasado, venían mostrando buen futbol y en esa línea de cinco han encontrado un estilo vistoso

'QUE SE VENGA EL AMÉRICA DE UNA'



Oswaldo celebra el triunfo de Chivas ante Tigres y de paso pide Clásico Nacional en Semis. pic.twitter.com/3RYuQbuF74 — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) May 10, 2026

De cara a una posible semifinal frente a América, Oswaldo aseguró que le gustaría ver una nueva edición del Clásico Nacional en la liguilla.

Que se venga el América de una, para que se ponga el clásico sabroso

Santiago Sandoval, Chivas vs Tigres | IMAGO7

Finalmente, habló sobre algunos futbolistas mexicanos que podrían aprovechar el Mundial como vitrina para emigrar al futbol europeo.

La Hormiga González, Marcel Ruiz, si se recupera, tiene talento para irse al extranjero

Alexis Vega en nuestra liga ha demostrado grandes actuaciones y merece estar en Europa; también el Piojo Alvarado y Tala Rangel, que lo está haciendo muy bien