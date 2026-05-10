A 32 días: El mexicano Armando Archundia, comparte el récord de más partidos arbitrados en una mismo Mundial

La historia de la Copa del Mundo no puede contarse sin México. Si bien el representativo tricolor ha tenido poco que celebrar, como nación su impacto en el torneo de la FIFA es, de sobra, relevante. Tan solo el hecho de que dos de las más grandes leyendas, Pelé y Diego Armando Maradona, se coronaron en territorio mexicano, refleja la importancia de nuestro país.

A ello se suman otros momentos relevantes, como el gol de Carlos Tévez en fuera de lugar que influyó en la creación del VAR y, por supuesto, grandes anotaciones como la tijera de Manuel Negrete. Además, la afición mexicana nunca deja qué desear con su pasión, su alegría y su colorida forma de disfrutar el futbol.

Armando Archundia en la Semifinal de Alemania contra Italia en la Copa del Mundo 2006 | MEXSPORT

Ahora bien, en cuanto a rendimiento, si bien son pocos los jugadores que pueden presumir su impacto en los Mundiales, sí hay árbitros con capítulos importantes en esta historia. Edgardo Codesal en la Final de Italia 1990 o Arturo Archundia con su expulsión a Zinedine Zidane en Francia 1998, son algunos ejemplos.

Pero si hay un caso que trasciende es el Armando Archundia, hasta ahora el silbante mexicano con más partidos mundialistas, con ocho en total. El originario de Tlalnepantla de Baz estuvo en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, y en el primero de los dos igualó el récord de más juegos en un mismo mundial, con cinco.

Armando Archundia en el juego de Portugal vs Brasil de Sudáfrica 2010

¿Quiénes son los árbitros con más partidos en un mundial?

Además de Archundia Téllez, el argentino Horacio Elizondo y el uzbeko Ravshan Irmatov son los silbantes con más partidos en una misma Copa del Mundo. El segundo, además, presume el récord de más juegos mundialistas, con 11 hasta ahora.

Fue en Sudáfrica 2010 que Irmatov sumó cinco partidos, tres de la Fase de Grupos (incluido el inaugural entre los Bafana Bafana y México), uno de Cuartos de Final y la Semifinal entre Uruguay y Países Bajos. Para Brasil 2014 sumó cuatro más, por dos que arbitró en Rusia 2018.

Horacio Elizondo en la Final de Francia contra Italia en la Copa del Mundo 2006 | MEXSPORT

En cuanto a Elizondo, al igual que Archundia, sumó cinco juegos en Alemania 2006. Ambos estuvieron en tres compromisos de la Fase de Grupos, pero mientras que el mexicano silbó en Octavos de Final y Semifinal, el argentino estuvo en Cuartos de Final y en la Final entre Italia y Francia, en la cual eliminó a Zinedine Zidane.

Archundia dejará su récord a Ramos Palazuelos

Con su participación en los Mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, Armando Archundia, además, tiene récord en el arbitraje mexicano con ocho partidos mundialistas, uno más de los que por ahora presume César Arturo Ramos Palazuelos, quien este año sumará su tercer mundial después de Rusia 2018 y Qatar 2022.

Armando Archundia en la Semifinal de Alemania contra Italia en la Copa del Mundo 2006 | MEXSPORT

En el primero, Ramos Palazuelos estuvo en tres juegos de la Fase de Grupos y uno de Octavos de Final, mientras que en el segundo estuvo en dos partidos de Fase de Grupos, uno de Octavos, y en la Semifinal de Francia contra Marruecos. Ahora, con una designación empatará a Archundia y con dos impondrá un nuevo récord.

Los partidos de Armando Archundia en los Mundiales