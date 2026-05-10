Guido Pizarro acepta el golpe ante Chivas y pone la mira en la Final de Concacaf

Luego de la derrota de Chivas, el director técnico de Tigres, Guido Pizarro, habló sobre el desempeño de su equipo y aceptó que Chivas fue superior en el terreno de juego. Además, aseguró que ahora el plantel debe concentrarse completamente en la final, último objetivo de la temporada.

Fue un partido donde el rival hizo mejor las cosas. No nos pudimos imponer y fue justo ganador Chivas

Venimos enfrentando partidos hace tiempo y ahora toca enfocarse en lo que será la final

Cuartos de Final Chivas vs Tigres | IMAGO7

Guido Pizarro reconoce la superioridad de Chivas

El estratega señaló que el resultado quedó lejos de lo que esperaba el equipo, aunque destacó el esfuerzo realizado durante ambos torneos y la carga de partidos que enfrentaron en las últimas semanas.

Entendemos que el resultado no es el que queríamos. Ser conscientes de que no es el resultado que queríamos y afrontar la final, que es nuestro último objetivo

Sabíamos desde el inicio y íbamos a apuntar hasta donde nos diera en los 2 torneos. El equipo lo resistió un poco y era afrontar la mayor cantidad de partidos

Victoria de Chivas vs Tigres | IMAGO7

Tigres cambia el enfoque y piensa en conquistar la Concacaf

Pizarro también reconoció que el equipo rival logró controlar mejor el encuentro desde el inicio, por lo que consideró importante aceptar lo ocurrido y preparar de la mejor manera el siguiente compromiso.

Santiago Sandoval, Chivas vs Tigres | IMAGO7

Aceptar que el equipo fue mejor en la cancha; ahora enfocarse en el último partido del torneo para conseguir el objetivo

El grupo es consciente de que queda un objetivo muy grande. A recuperar jugadores, descansar en estos días, afrontar la final como se debe

El objetivo era buscar un gol; el equipo rival desde el inicio se encontró mejor. La intención era ir a buscar el resultado