‘Orgulloso del equipo’: Guido Pizarro tras el pase de Tigres a la Final de la Liga de Campeones de CONCACAF
Tigres firmó una noche especial al conseguir su pase a la gran Final de la Liga de Campeones de la CONCACAF, y tras el silbatazo final, su director técnico, Guido Pizarro, destacó el esfuerzo colectivo que los tiene a un paso del título internacional.
Orgulloso del equipo, de la institución, de nuestra gente, creo que es una noche donde pasamos a otra Final, reconocer el esfuerzo de los jugadores que vienen haciendo, creo que era un partido complicado, lo sacamos adelante, hicimos un gran partido, contento, contento y orgulloso por el plantel, por nuestra gente, por nuestra institución que día a día está trabajando para darle alegarías a nuestra gente y seguir haciendo grande a esta institución”.
El técnico también hizo énfasis en la mentalidad del grupo, señalando que el compromiso ha sido una de las claves para alcanzar esta instancia.
Sí, los veo muy comprometidos con nuestra institución, con nuestra gente, creo que desde el primer día siempre lo digo, los conozco muy bien y siempre la intención sea que el vínculo que tenemos sea el medio para exigirnos e ir en busca de lo que amerita esta institución y así lo tomamos desde el primer día.”
En medio del buen momento deportivo, también surgieron cuestionamientos sobre la situación de André-Pierre Gignac, referente histórico del club, a lo que Pizarro respondió con contundencia, descartando cualquier tipo de problema interno.
No, él está aportando para el equipo, él es una leyenda, como lo digo siempre, es un orgullo tenerlo con nosotros, el plantel lo quiere en el día a día, así que es una leyenda, todos aportan para que el objetivo grupal, nos brindemos para la gente y él hace lo mismo”.
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