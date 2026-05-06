Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

‘Orgulloso del equipo’: Guido Pizarro tras el pase de Tigres a la Final de la Liga de Campeones de CONCACAF

Guido Pizarro busca su segunda Final con Tigres | Imago7
Ricardo Olivares 00:21 - 06 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El entrenador del cuadro Felino expresó su orgullo por su equipo, destacando el esfuerzo de cada uno de sus jugadores

Tigres firmó una noche especial al conseguir su pase a la gran Final de la Liga de Campeones de la CONCACAF, y tras el silbatazo final, su director técnico, Guido Pizarro, destacó el esfuerzo colectivo que los tiene a un paso del título internacional.

Guido Pizarro habló en conferencia de prensa tras remontada de Tigres | MEXSPORT
Guido Pizarro habló en conferencia de prensa tras remontada de Tigres | MEXSPORT

Orgulloso del equipo, de la institución, de nuestra gente, creo que es una noche donde pasamos a otra Final, reconocer el esfuerzo de los jugadores que vienen haciendo, creo que era un partido complicado, lo sacamos adelante, hicimos un gran partido, contento, contento y orgulloso por el plantel, por nuestra gente, por nuestra institución que día a día está trabajando para darle alegarías a nuestra gente y seguir haciendo grande a esta institución”.
Tigres vs Nashville | MEXSPORT

El técnico también hizo énfasis en la mentalidad del grupo, señalando que el compromiso ha sido una de las claves para alcanzar esta instancia.

Sí, los veo muy comprometidos con nuestra institución, con nuestra gente, creo que desde el primer día siempre lo digo, los conozco muy bien y siempre la intención sea que el vínculo que tenemos sea el medio para exigirnos e ir en busca de lo que amerita esta institución y así lo tomamos desde el primer día.”
Tigres vs Nashville | MEXSPORT

En medio del buen momento deportivo, también surgieron cuestionamientos sobre la situación de André-Pierre Gignac, referente histórico del club, a lo que Pizarro respondió con contundencia, descartando cualquier tipo de problema interno.

No, él está aportando para el equipo, él es una leyenda, como lo digo siempre, es un orgullo tenerlo con nosotros, el plantel lo quiere en el día a día, así que es una leyenda, todos aportan para que el objetivo grupal, nos brindemos para la gente y él hace lo mismo”.
Tigres vs Nashville | MEXSPORT
Lo Último
01:01 A 36 días: La racha de 400 minutos sin recibir un gol del Tricolor en Mundiales entre Inglaterra 1966 y México 1970
00:32 ¡No van al Tri! Amaury Vergara da instrucción a sus seleccionados de reportar con Chivas
00:21 ‘Orgulloso del equipo’: Guido Pizarro tras el pase de Tigres a la Final de la Liga de Campeones de CONCACAF
00:12 La polémica declaración de Javier Aguirre que involucra a los seleccionados de Toluca
00:11 Budapest: Así es la casa de la Final de la Champions League
00:00 Mundial 2026: Marruecos, todo lo que debes de saber para la Copa del Mundo
23:30 Histórico basquetbolista fallece tras larga batalla contra el cáncer
22:44 Liga MX y su dominio en Concachampions: ¿Cuántos años lleva México sin faltar a una Final?
22:39 ¿Hasta cuándo deben pagarte utilidades 2026 y qué pasa si no lo hacen?
22:00 Golpe de calor: ¿Cuáles son los síntomas y qué hacer si sufres uno?