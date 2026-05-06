‘Orgulloso del equipo’: Guido Pizarro tras el pase de Tigres a la Final de la Liga de Campeones de CONCACAF

Orgulloso del equipo, de la institución, de nuestra gente, creo que es una noche donde pasamos a otra Final, reconocer el esfuerzo de los jugadores que vienen haciendo, creo que era un partido complicado, lo sacamos adelante, hicimos un gran partido, contento, contento y orgulloso por el plantel, por nuestra gente, por nuestra institución que día a día está trabajando para darle alegarías a nuestra gente y seguir haciendo grande a esta institución”.