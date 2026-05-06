La polémica declaración de Javier Aguirre que involucra a los seleccionados de Toluca

La Selección Mexicana se encuentra nuevamente en el ojo del huracán, no por su desempeño en la cancha, sino por la falta de claridad en las reglas de su concentración rumbo al Mundial 2026. Lo que comenzó como un plan de trabajo estricto se ha transformado en una controversia que involucra al Toluca, a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y a una declaración de Javier Aguirre que hoy parece contradecir los hechos.

Alexis Vega y Jesús Gallardo | IMAGO7

FMF NO CONTEMPLA LAS SEMIS DE VUELTA DE CONCA

El pasado 17 de febrero, la FMF emitió un comunicado donde se detallaba la hoja de ruta para los seleccionados de la Liga MX. El documento era contundente respecto a la actividad de los futbolistas en sus clubes:

"En la Liga MX, los seleccionados podrán participar hasta la Jornada 17 del Torneo Clausura 2026. La Fase Final (Liguilla) se disputará sin jugadores convocados. En tanto, en la Copa de Campeones de la Concacaf, los futbolistas estarán disponibles hasta los partidos de Ida de Semifinal".

Bajo esta premisa, figuras como Alexis Vega y Jesús Gallardo cumplieron con el protocolo inicial, disputaron la Ida ante el LAFC el 29 de abril y rompieron filas para tomar un breve descanso antes de reportar al Centro de Alto Rendimiento (CAR) este 6 de mayo.

Escudo Selección Mexicana | MexSport

LAS PALABRAS DEL 'VASCO' AGUIRRE

La polémica estalló cuando, contra todo pronóstico, Vega y Gallardo se reintegraron a los entrenamientos de los Diablos Rojos. Se espera que ambos tengan minutos mañana, 6 de mayo, en la Vuelta ante el LAFC en el Estadio Nemesio Diez, donde el conjunto escarlata busca remontar un marcador adverso de 2-1.

El 26 de marzo, en conferencia de prensa, Javier Aguirre ofreció una versión que choca con el comunicado oficial de febrero, abriendo una ventana de interpretación que hoy favorece al Toluca. En aquel encuentro con los medios, el estratega reveló:

"Se atraviesa Semifinal de Concachampions, nosotros nos concentramos el día 6 (mayo), hay Concachampions entre el 5 y el 7, jugarán 5, vendrán conmigo el 6, el 7 no lo van a jugar".

Javier Aguirre durante partido del MEXTOUR | IMAGO7

El conflicto radica en las fechas exactas mencionadas por el seleccionador. Si bien Aguirre admitió que podrían jugar la Vuelta, fue enfático en que solo lo harían quienes tuvieran partido el 5 de mayo para reportar el 6. El compromiso de Toluca está programado para mañana 6 de mayo, el mismo día que inicia la concentración oficial. Según la lógica expresada por el "Vasco", los jugadores escarlatas no deberían participar por ser fecha 6.

Bajo las declaraciones de Javier Aguirre, en el hipotético caso de que Tigres hubiese tenido seleccionados, estos si habrían podido jugar su Semifinal de Vuelta, pues esta se jugó el 5 de mayo, no así los de Toluca, que su partido es el día 6. Es importante señalar que al momento de dichas declaraciones, aún no estaba programadas las Semifinales de Toluca o Tigres, por lo que no se sabía la fecha en la que jugaría cada equipo.

FMF GUARDA SILENCIO