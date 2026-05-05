¿Un jersey más? Filtran camiseta de la Selección Mexicana para el Mundial 2026

La Selección Mexicana está a punto de obtener una nueva camiseta para el Mundial 2026; pero, no será para los partidos sino para los calentamientos, según ha revelado la página dedicada a los jersey Footyheadlines.com

La nueva posible camiseta de la Selección Mexicana para el Mundial 2026, de entrenamiento, resalta imagenes en forma de figuras geométricas en líneas verdes intensas más ligeras con el escudo en el centro del pecho

Mientras que en las mangas tiene un verde intenso; el jersey tiene arriba del escudo el logo de la marca que viste a la Selección Mexicana y que busca tirar la casa por la ventana con este lanzamiento que aún no hay fecha oficial.

Playera para el entrenamiento de México l Footyheadlines.com

¿Cuál será el jersey de local?

La Selección Mexicana tiene oficialmente nuevo jersey para la Copa del Mundo 2026. La marca alemana, Adidas confirmó el diseño hace algunos meses y que se encuentra inspirada en la utilizada en 1998.

Toda la colección para sus selecciones, incluida la de México, la cual es del típico color verde y blanco, con vivos rojos en los puños y el cuello. En las filtraciones, el diseño recibió múltiples críticas por parte de la afición.

En las imágenes compartidas, Adidas se aseguró de no infringir ninguna ley y colocaron una leyenda: “Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia”. La playera sale oficialmente el 6 de noviembre.

Oficial: Adidas presenta jersey de la Selección Mexicana para el Mundial 2026 | IG: @adidasmx

¿Cuáles son los precios para el jersey principal?

Los precios de las diferentes versiones de las playeras de México van desde los 1,600 pesos mexicanos (conjunto de niños), hasta los 3,000 MXN (versión de jugador). El jersey estará disponible en tiendas Adidas, además de su sitio web.