¿Cuándo y dónde ver el Independiente de Santa Fe vs Corinthians?

La Copa Libertadores entra en una fase decisiva y uno de los duelos más determinantes de la jornada 4 del Grupo E será el que protagonizan Independiente Santa Fe y Corinthians, dos equipos que llegan con realidades completamente opuestas. El escenario será El Campín de Bogotá, donde los locales se juegan prácticamente su última carta.

El conjunto cardenal atraviesa un momento crítico en el torneo. Con apenas un punto tras tres partidos —producto de un empate y dos derrotas— ocupa el fondo de la tabla y está obligado a ganar para mantener opciones reales de clasificación. Una nueva caída podría dejarlo prácticamente eliminado de la competencia continental.

El panorama no solo es complejo en números, sino también en sensaciones. Santa Fe ha mostrado dificultades ofensivas y fragilidad defensiva, aspectos que han condicionado su rendimiento en el grupo. La presión de jugar en casa será un factor determinante, en un partido donde no hay margen de error.

Independiente de Santa Fe en partido de Libertadores l X:Libertadores

¿Cómo llega el Timao?

En contraste, Corinthians llega como líder absoluto del sector con paso perfecto: tres victorias en tres encuentros y nueve puntos que lo colocan a un paso de los octavos de final. El equipo brasileño ha sido sólido en todas sus líneas y presume, además, una de las mejores defensas del torneo, sin goles recibidos hasta ahora.

Para el “Timão”, una victoria en Bogotá no solo consolidaría su dominio en el grupo, sino que prácticamente aseguraría su clasificación a la siguiente ronda. El equipo dirigido por Fernando Diniz ha sabido combinar eficacia ofensiva con orden táctico, convirtiéndose en uno de los conjuntos más consistentes de esta fase.

Corinthians en la Copa Libertadores l X:Libertadores

El historial también juega a favor de los brasileños. En los enfrentamientos previos entre ambos clubes en competiciones internacionales, Corinthians mantiene ventaja con dos victorias y un empate, incluyendo el triunfo 2-0 en el duelo de esta misma edición disputado en Brasil.

En cuanto a lo futbolístico, se espera que Santa Fe apueste por una propuesta ofensiva con nombres como Hugo Rodallega y Nahuel Bustos, mientras que Corinthians confiará en su equilibrio, con figuras como Yuri Alberto y Rodrigo Garro liderando el ataque.

Conrinthians en juego ante Platense l X:Libertadores

¿A qué hora ver?

El partido se disputará este 6 de mayo desde el Estadio Nemesio Camacho El Campín en punto de las 18:30hrs, tiempo del centro de México, y lo podrás disfrutar a través de ESPN y Disney+, duelo que puede definir el futuro del grupo.