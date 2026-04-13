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Futbol

¡Con denuncia incluida! Corinthians y Palmeiras terminaron el Derbi en pelea campal en zona de vestidores

Estadio de Conrinthinas l X:Corinthians/mabragatchelo
Ramiro Pérez Vásquez 20:48 - 12 abril 2026
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Jugadores, staff y elementos de seguridad se vieron involucrados en el interior del Neo Química Arena

El empate sin goles entre Corinthians y Palmeiras en una nueva edición del Clásico Paulista terminó por quedar en segundo plano, luego de que al finalizar el encuentro se desatara una pelea campal entre jugadores, integrantes del staff y elementos de seguridad en el Neo Química Arena.

El partido, que concluyó 0-0, estuvo marcado por la tensión habitual de uno de los duelos más intensos del futbol brasileño. Durante los 90 minutos, las fricciones fueron constantes, con entradas fuertes y reclamos entre futbolistas que anticipaban un cierre complicado.

Sin embargo, el verdadero conflicto estalló tras el silbatazo final, cuando ambos equipos se dirigían hacia la zona de vestidores. Fue en ese punto donde comenzaron los empujones y posteriormente los golpes, involucrando no solo a los jugadores, sino también a miembros del cuerpo técnico y personal de seguridad.

Pelea en el interior del estadio entre Conrinthians y Palmeiras l CAPTURA

La situación escaló rápidamente dentro de los pasillos del estadio, específicamente en el área de acceso a los vestuarios, donde se registró un intercambio de agresiones entre ambos bandos, obligando a la intervención de más elementos de seguridad para intentar controlar el caos.

Se metieron todos tras el Corinthians vs Palmeiras l CAPTURA

¿Qué dijo Corinthians?

A través de sus redes sociales, Corinthians emitió un comunicado en el que denunció agresiones hacia dos de sus futbolistas. “El Sport Club Corinthians Paulista informa que, tras el partido, Gabriel Paulista y Breno Bidon fueron agredidos por guardaespaldas del equipo visitante. Ambos presentarán una denuncia ante la policía y una queja formal ante el Juzgado Especial de Paz (Jecrim) con el apoyo del departamento legal del Club”, señaló la institución.

Pelea tras el Conrinthians vs Palmeiras l CAPTURA

Palmeiras tiene su versión 

Por su parte, Palmeiras también fijó postura y ofreció una versión distinta de los hechos. El club aseguró que su delantero Luighi fue agredido por un empleado del Corinthians cuando se dirigía a realizarse el examen antidopaje.

“Tras el partido, mientras se dirigía al examen antidoping, el delantero Luighi fue agredido por un empleado del Corinthians en el área de acceso a los vestuarios. El atleta, junto con testigos, registrará la ocurrencia en el Jecrim (Juizado Especial Criminal)”, informó Palmeiras en su comunicado oficial.

Este nuevo episodio de violencia en el Clásico Paulista deja en evidencia la intensidad y rivalidad que rodea a estos encuentros, pero también abre la puerta a posibles sanciones tanto deportivas como legales, mientras las autoridades investigan lo ocurrido en una noche que terminó lejos del espíritu deportivo.

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