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Futbol

La excéntrica llegada de Memphis Depay a un partido en Brasil que se hizo viral

Memphis Depay, jugador del Corinthians | AP
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 10:17 - 06 abril 2026
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El jugador del Corinthians llegó en un helicóptero para presenciar un partido de su equipo ante Internacional

Desde su fichaje por el Corinthians en 2024, la etapa de Memphis Depay en el futbol brasileño ha estado marcada más por las polémicas y los contratiempos que por su rendimiento en el campo. Su más reciente episodio, una peculiar llegada al estadio, ha captado la atención mundial.

El delantero neerlandés, quien llegó a Brasil tras su paso por el Atlético de Madrid, aterrizó en el Estadio del Corinthians en helicóptero para presenciar el encuentro de su equipo contra el Internacional. Aunque el Corinthians terminó perdiendo por 1-0, la imagen de Depay descendiendo de la aeronave se viralizó rápidamente en redes sociales.

Memphis Depay cerca de llegar al futbol brasileño con Corinthians | IG: @memphisdepay

¿Por qué llegó así Memphis Depay?

La razón detrás de esta llamativa entrada se debe a su situación actual con el equipo. Depay se encuentra recuperándose de una distensión muscular en el muslo derecho, lesión que sufrió el pasado marzo durante un partido contra el Flamengo. Este fue su séptimo percance físico desde que se unió al club brasileño.

Debido a que no estaba convocado para jugar contra el Internacional, el futbolista optó por este medio de transporte para evitar el tráfico y ver el partido desde uno de los palcos privados que el club asigna a sus jugadores.

Las controversias de Depay

Este incidente se suma a una serie de controversias. Tras lesionarse contra el Flamengo, Depay fue multado por usar su teléfono móvil en el banquillo mientras el partido aún estaba en juego. Esta acción llevó al Tribunal Superior de Justicia Deportiva de Brasil a solicitar una sanción de hasta seis partidos para el jugador.

A pesar de los problemas, la llegada de Depay fue vista como un movimiento estelar para la liga brasileña, cuyo poder adquisitivo ha crecido significativamente en los últimos años, atrayendo a figuras de renombre. Con el Corinthians, el neerlandés ya ha levantado el Campeonato Paulista, aunque su continuidad en el once titular ha sido intermitente debido a las lesiones.

Memphis Depay celebra su primer gol con Corinthians | IG: corinthians
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