Checo Pérez y su nuevo papel en Cadillac: "Disfruto mucho el trabajo desde la trastienda"

El mexicano Sergio 'Checo' Pérez vive una nueva etapa en su carrera dentro de la Fórmula 1. Lejos de la intensa presión por victorias y campeonatos que marcó sus años anteriores en Red Bull, el piloto tapatío encontró en Cadillac un desafío diferente: liderar la construcción y el desarrollo de un proyecto que busca afianzarse en la categoría reina.

Aunque la escudería estadounidense todavía no ha logrado resultados sobresalientes, el rendimiento de Pérez Mendoza en el reciente Gran Premio de Canadá mostró destellos prometedores. El mexicano estuvo a punto de entrar en el Top 10 durante la carrera sprint, antes de que una penalización por un incidente con Liam Lawson (Racing Bulls) lo relegara.

Checo Pérez previo al Gran Premio de Canadá | X: @Cadillac_F1

Un hombre de experiencia

La vasta experiencia que Pérez ha acumulado a lo largo de su trayectoria, tanto en equipos de media tabla como Sauber y Force India - Racing Point, como en una escudería dominante como Red Bull, es ahora uno de los activos más valiosos para Cadillac en esta fase de consolidación.

"Sí, sin duda. Creo que la experiencia que he tenido me ha ayudado a comprender plenamente quién soy y el equipo al que pertenezco", comentó el piloto de Guadalajara en declaraciones recogidas por Motorsport.

Checo Pérez en el Gran Premio de Miami 2026 | AP

Un líder para el proyecto de Cadillac

Tras años compitiendo en la cima de la parrilla con una estructura ganadora, el cambio de objetivos ha supuesto un ajuste significativo para el mexicano. Sin embargo, Pérez ha dejado claro que disfruta de este nuevo tipo de retos, enfocados en el crecimiento progresivo de un equipo.

"Puedo volcar toda mi experiencia en ello, y por eso estoy disfrutando tanto de mi regreso", explicó. "Porque, aunque como piloto quieras ganar, si no tienes la oportunidad de estar en el mejor coche de la Fórmula 1 en este momento, entonces este es un proyecto muy bueno del que formar parte".

El enfoque del piloto mexicano está puesto en consolidar una estructura competitiva a mediano plazo, asumiendo un papel fundamental en el desarrollo técnico y deportivo del equipo.

Checo Pérez en el Gran Premio de Canadá 2026 | AP

La satisfacción de construir desde cero

Para Checo, una de las mayores satisfacciones actuales es observar el progreso paulatino de Cadillac en cada Gran Premio. Contribuir al desarrollo del monoplaza y del equipo representa un desafío distinto, pero igualmente motivador en su carrera profesional.

Es un proyecto que estoy disfrutando mucho desde la trastienda, y asegurar que podamos progresar como equipo es un gran reto para un piloto