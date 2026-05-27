Lando Norris elogia a Pato O’Ward pero 'le pide' no llegar a la Fórmula 1

Lando Norris habló sobre el mexicano Pato O'Ward durante una visita a las nuevas instalaciones de Arrow McLaren en Indianápolis, donde destacó el talento del regiomontano y su importancia dentro de la estructura de McLaren, aunque también lanzó una 'advertencia' sobre la posibilidad de verlo ocupar un asiento en la Fórmula 1.

O’Ward, quien compite en la IndyCar Series y además se desempeña como piloto de reserva de McLaren en la máxima categoría, continúa siendo uno de los nombres relacionados con un eventual salto a la parrilla de la Fórmula 1.

Pato en el GP | Axel Fernández

El mexicano llega a este momento luego de una destacada temporada en IndyCar, donde terminó como subcampeón en 2025 y recientemente consiguió el cuarto lugar en las 500 Millas de Indianápolis, una de las competencias más importantes del automovilismo mundial.

Durante la conversación, Norris reaccionó con humor cuando fue cuestionado sobre las aspiraciones de O’Ward de llegar a la Fórmula 1. “No sé si él quiere ir a la Fórmula 1; eso no depende de mí. Obviamente, yo quiero conservar mi asiento, así que espero que no venga por él”, comentó entre risas el piloto británico.

Lando Norris celebrando la pole en el GP de Miami | AP

Norris destaca lo complicado que es llegar a la Fórmula 1

Además de bromear sobre el futuro de O’Ward, Norris habló sobre la dificultad que representa conseguir un asiento en la Fórmula 1, una categoría que cuenta con menos equipos y plazas disponibles que otras competencias como IndyCar.

El británico señaló que incluso para pilotos talentosos existen factores externos que pueden influir en la oportunidad de llegar o mantenerse en la máxima categoría del automovilismo.

“La Fórmula 1 es probablemente uno de los deportes más difíciles solo para tener una oportunidad. Hay menos equipos que en IndyCar y menos oportunidades en general. Por eso siempre me considero afortunado. A veces necesitas el momento justo y a veces puedes tener mala suerte”, explicó.

Actualmente, McLaren cuenta con Norris y Oscar Piastri como pilotos titulares, mientras que O’Ward continúa desarrollando actividades como reserva y colaborador en sesiones de pruebas y prácticas libres.

Norris tratará de acercarse en el Campeonato de Pilotos | AP

Pato O’Ward recibe reconocimiento por su trabajo con McLaren

El británico destacó la capacidad del mexicano para encontrar rápidamente los límites del monoplaza y entregar datos útiles para mejorar el rendimiento del equipo.

“Todos saben cómo es Pato: empuja, quiere ir a por ello. No solo se sube al coche para dar una vuelta de práctica, sino que encuentra los límites en una sola vuelta y siempre nos da una retroalimentación muy valiosa”, señaló.

Incluso, Norris recordó el Gran Premio de México del año pasado, una carrera que consideró una de sus mejores actuaciones y en la que O’Ward participó previamente en las prácticas libres con el monoplaza de McLaren. “México fue mi mejor carrera el año pasado, así que tal vez todo se deba a Pato”, comentó entre risas.