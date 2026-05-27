Crystal Palace vence a Rayo Vallecano y se queda con la Conference League

El proyecto de Crystal Palace no es una promesa, ya es una realidad. El conjunto inglés no solo se ha consolidado como uno de los clubes que dan pelea a los grandes en la Premier League, sino que empieza a ganar notoriedad a nivel internacional y este miércoles se impuso a Rayo Vallecano en la Final de la Conference League, para ganar su primer título de la UEFA.

Un solitario tanto de Jean-Philippe Mateta le valió al conjunto inglés para coronarse, con lo que ya son dos títulos de clubes ingleses en competencias europeas, luego de que Aston Villa venció a Friburgo en la Europa League. Ahora, solo queda que Arsenal derrote a PSG en la Champions League para firmar una temporada histórica para el futbol británico.

Jean-Philippe Mateta con Crystal Palace ante Rayo Vallecano en la Final de la Conference League | AP

En cuanto al atacante francés, fue apenas su segundo gol en la competencia continental, luego del que marcó en la ida de los Cuartos de Final contra la Fiorentina. Mientras que en general, en la campaña 2025-26, Mateta se despidió con 15 goles en todas las competencias, 12 de Premier League, uno en el Community Shield y dos más en la Conference League.

¿Cómo fue la victoria de Crystal Palace en la Conference League?

Después de un primer tiempo sin brillo, en el cual ninguno de los dos equipos logró imponer sus condiciones por completo en el terreno de juego y en el cual lo más destacado fue una emergencia médica en la tribuna, Crystal Palace comenzó con intensidad la segunda mitad y rápidamente se adelantó en el marcador. Incluso estuvo cerca del segundo, pero la fortuna le negó una ventaja más cómoda.

Con apenas cinco minutos transcurridos en el complemento, Adam Wharton se incorporó al ataque y a tres cuartos de cancha se tuvo confianza para sacar un potente disparo que Augusto Batalla no supo controlar. El arquero argentino dejó el rebote en el límite del área chica, donde apareció Mateta y de zurda, ante el arco desprotegido, definió el 1-0.

Jean-Philippe Mateta con Crystal Palace ante Rayo Vallecano en la Final de la Conference League | AP

Cuatro minutos más tarde, en el cobro de una falta, Yeremy Pino se quedó con ganas de cantar un golazo. El disparo del español pegó en el ángulo superior derecho de la portería del Rayo y luego en la base del poste izquierdo, en un doble palo que dejó con vida a los de Vallecas. Aunque el rebote le cayó a Chadi Riad, no supo definir y tras ello se marcó una falta por parte de Mateta.

A partir de ese momento hubo pocas acciones en ambas porterías. En los últimos minutos Rayo Vallecano se volcó al ataque en busca del gol que mandara el juego al alargue, pero los pupilos de Iñigo Pérez carecieron de claridad y, sobre todo, de contundencia, por lo que el título quedó en manos de los ingleses.

Jean-Philippe Mateta en celebración con Crystal Palace ante Rayo Vallecano en la Final de la Conference League | AP

Otro título más para Crystal Palace

Con su triunfo este miércoles en el Red Bull Arena, en Leipzig, Alemania, logró su segundo campeonato de la Temporada 2025-26, luego del Community Shield a principios de la campaña. En dicho juego, se impuso 3-2 en penales contra Liverpool, luego del empate a dos goles en el tiempo reglamentario en el mítico Estadio de Wembley.