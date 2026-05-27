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VIDEO: Mujer cae de puente peatonal en Zaragoza a vías del Metro CDMX

Usuarios del Metro captaron el operativo desplegado entre las estaciones Agrícola Oriental y Canal de San Juan./ Captura de pantalla
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 14:21 - 27 mayo 2026
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Elementos de emergencia atendieron a una mujer que cayó a la zona de vías de la Línea A del Metro CDMX

Una fuerte movilización de servicios de emergencia sorprendió a usuarios del Metro de la Ciudad de México y automovilistas que circulaban sobre Calzada Ignacio Zaragoza, luego de que una mujer cayó desde un puente peatonal ubicado cerca de la estación Agrícola Oriental de la Línea A.

El incidente ocurrió este miércoles 27 de mayo en el tramo comprendido entre las estaciones Agrícola Oriental y Canal de San Juan, donde elementos de seguridad, paramédicos y personal del Heroico Cuerpo de Bomberos desplegaron un operativo de rescate tras recibir reportes de una persona en riesgo.

De acuerdo con testimonios difundidos en la zona, la mujer permanecía sobre el puente peatonal mientras ciudadanos y cuerpos de emergencia intentaban persuadirla para evitar que se lanzara hacia el área de vías del Metro.

El incidente ocurrió cerca de la estación Agrícola Oriental sobre Calzada Ignacio Zaragoza./ Captura de pantalla

Incluso, durante las maniobras de auxilio, una pipa fue colocada debajo de la estructura para intentar amortiguar una posible caída. Sin embargo, pese a los intentos de intervención, la mujer terminó precipitándose desde una altura aproximada de siete metros.

¿Qué pasó en la Línea A del Metro CDMX?

Tras la caída, paramédicos ingresaron rápidamente a la zona de vías para brindarle atención prehospitalaria a la víctima, quien logró sobrevivir, aunque presentó lesiones de gravedad.

Posteriormente, la mujer fue estabilizada y trasladada de emergencia al Hospital General Balbuena, mientras policías capitalinos acordonaban el área para permitir las labores de rescate y atención médica.

La emergencia también provocó afectaciones importantes en la operación de la Línea A del Metro, principalmente en las inmediaciones de la estación Agrícola Oriental, donde usuarios reportaron retrasos, saturación en andenes y avance lento de los trenes durante varios minutos.

Usuarios captaron operativo y caos vial en Calzada Zaragoza

Mientras se realizaban las maniobras de rescate, automovilistas detuvieron momentáneamente la circulación sobre Calzada Ignacio Zaragoza, generando complicaciones viales en la zona oriente de la capital.

Paramédicos trasladaron a la mujer lesionada al Hospital General Balbuena tras el rescate./ RS

A través de redes sociales comenzaron a circular videos y fotografías del operativo desplegado por personal de emergencia, así como imágenes de las largas filas registradas dentro de estaciones de la Línea A.

Testigos señalaron que varias personas intentaron ayudar a la mujer antes de la caída, situación que generó momentos de tensión entre peatones y pasajeros que observaban el operativo desde los accesos del Metro.

La emergencia provocó retrasos y saturación en la Línea A del Metro CDMX durante la mañana./ Captura de pantalla

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad ni la edad de la lesionada.

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