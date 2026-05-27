Everardo López y Jesús Angulo se juegan un lugar en el Mundial 2026 en la Final de Concachampions

La final de la Concacaf Champions Cup entre Toluca y Tigres no solamente pondrá en juego un título internacional. Para Everardo López y Jesús Angulo, el partido también puede representar la última oportunidad de convencer a Javier Aguirre y quedarse con uno de los lugares finales rumbo al Mundial 2026.

Everardo López quiere consolidarse como sorpresa del Tri

Ambos futbolistas aparecen en la prelista de 55 jugadores de la Selección Mexicana, una convocatoria en la que todavía existen dudas sobre varios nombres que ocuparán los últimos espacios.

En el caso de Everardo López, el joven defensor de Toluca se ha convertido en una de las revelaciones del futbol mexicano. Con apenas 21 años, ha logrado consolidarse en un equipo protagonista y sus actuaciones durante la temporada lo pusieron rápidamente en el radar del Tri. Incluso, ya tuvo participación con la Selección Mayor este año.

La Champions Cup también ha servido como vitrina para el zaguero mexiquense. En Toluca ven a Everardo como uno de los proyectos más importantes de su cantera y muchos consideran que podría ser una de las sorpresas de la lista final mundialista.

Everardo López en un calentamiento con Toluca l MEXSPORT

Jesús Angulo apuesta por su experiencia con Tigres

Por otro lado, Jesús Angulo llega con más experiencia y recorrido. El defensor felino ya sabe lo que es vestir la camiseta nacional y ha mantenido regularidad en Liga MX y competencias internacionales, algo que podría jugar a su favor en la decisión final de Aguirre.

La competencia por los lugares en defensa es intensa. Nombres como César Montes, Johan Vásquez, Israel Reyes, Jesús Gallardo y otros futbolistas europeos parecen tener ventaja, por lo que el margen de error para jugadores como Everardo López y Angulo es mínimo.

Romulo Zwarg festejando con Jesús Angulo | Imago7

Javier Aguirre definirá los últimos lugares para el Mundial

Además, la actualidad pesa. Javier Aguirre todavía analiza quiénes llegan en mejor momento futbolístico y la recta final de la temporada puede modificar la convocatoria definitiva.

Por eso, la final de la Concacaf Champions Cup toma todavía más relevancia. Un gran partido podría inclinar la balanza a favor de cualquiera de los dos futbolistas, en una lucha donde cada detalle cuenta y donde una actuación memorable puede terminar valiendo un boleto a la Copa del Mundo.