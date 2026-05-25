Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Guiño a La Máquina? Toluca comparte publicación de cuándo ganaron la décima

Alfredo Talavera, exjugador de Toluca, en 2010 | MEXSPORT
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 18:10 - 24 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
El club mexiquense compartió un mensaje que "mayo es para creer"

La Final del Clausura 2026 entre Cruz Azul y Pumas ha provocado todo tipo de reacciones en redes sociales, incluso de otros clubes de la Liga MX. Toluca, actual campeón del futbol mexicano, aprovechó el ambiente de la definición por el título para recordar el momento en el que conquistó su décima estrella en el torneo Bicentenario 2010.

"El día que llegó la 10. Mayo es para creer", publicó el conjunto escarlata en sus redes sociales junto a varias imágenes de aquella Final donde se coronaron campeones. Aunque el mensaje no hacía referencia directa a Cruz Azul ni a Pumas, aficionados celestes rápidamente relacionaron la publicación con el sueño de La Máquina de conseguir su décimo campeonato.

Afición de Cruz Azul reaccionó a publicación de Toluca

La publicación de Toluca generó múltiples comentarios por parte de seguidores de Cruz Azul, quienes tomaron el mensaje como una señal positiva previo a la Gran Final. Frases como "Gracias por el apoyo", "Hoy nos toca a nosotros" comenzaron a aparecer entre las respuestas de la afición cementera.

Otros aficionados destacaron que el mes de mayo suele traer recuerdos especiales para los equipos que consiguen títulos importantes en el futbol mexicano. La coincidencia de que Toluca levantara su décima estrella en mayo aumentó todavía más la ilusión entre los seguidores de La Máquina.

Cruz Azul en la Final contra Pumas en el Clausura 2026 de la Liga MX | MIGUEL PONTÓN
Cruz Azul en la Final contra Pumas en el Clausura 2026 de la Liga MX | MIGUEL PONTÓN

América también consiguió la décima estrella en mayo

Además de Toluca, otro club que logró conquistar su décimo campeonato durante el mes de mayo fue América. Las Águilas alcanzaron esa cifra en el Clausura 2005, cuando derrotaron a Tecos en la Final del futbol mexicano y consolidaron una de las épocas más exitosas de la institución.

Por esa razón, varios aficionados de Cruz Azul consideran que el mes podría convertirse nuevamente en escenario de una estrella histórica. En redes sociales, los seguidores cementeros no dejaron pasar la publicación de Toluca y la llenaron de mensajes de optimismo rumbo al partido definitivo ante Pumas.

América en el Clausura 2005 | MEXSPORT
Lo Último
19:58 ¡Cómo no te voy a querer! Golazo de Robert Morales para abrir el marcador
19:54 Víctor Velázquez llegó al estadio sobre la hora para la Final de Vuelta entre Cruz Azul y Pumas
19:54 Paradela se lesiona tras jugada con Carrasquilla y abandona el Pumas - Cruz Azul antes del descanso
19:46 Iván Alonso seguiría en Cruz Azul sin importar el resultado de la Final contra Pumas
19:37 ¡Qué ambiente en CU! El Olímpico retumba tras el Himno de la Universidad
19:27 ¿Se suspenden las clases el 25 de mayo? Esto sabemos del paro de la CNTE
19:24 "La gente está disfrutando del futbol mexicano": Mikel Arriola de cara a la Final del Clausura 2026
19:19 Rector de la UNAM destaca trabajo conjunto con Pumas previo a la Final del Clausura 2026 ante Cruz Azul
19:13 Así calentó Pumas antes de disputar la Final contra Cruz Azul
19:07 ¡Oficial! Memote Martínez estará en la Gran Final del Clausura 2026