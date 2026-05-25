“Esta fue casa del Cruz Azul”: Odín Ciani provoca incómodo momento a JJ Macías en CU

Jose Juán Macías acaparó los reflectores a su llegada al Estadio Olímpico Universitario para vivir el Pumas vs Cruz Azul; el futbolista que se encuentra en recuperación por lesión se hizo presente para apoyar a sus compañeros; sin embargo, se encontró a los periodistas a su llegada y esto pasó.

El atacante se topó a Odín Ciani quien le realizó una pequeña entrevista; pero, al final lanzó una pregunta añadiendo su dosis de polémica y tras ello salió marchándose dejando al jugador con sus colegas de otros medios.

Aficionados buscando entrar al Estadio Olímpico Universitario | MEXSPORT

¿Cuál fue la pregunta incómoda?

El periodista de ESPN lanzó su pregunta en las afueras del Estadio Olímpico Universitario “¿Hoy pesará el Estadio Universitario, digo también fue casa del Cruz Azul al inicio del torneo; pero hoy pesará, no?”, el jugador simplemente dijo “cien por ciento pesará”. Cabe mencionar, que antes de las preguntas bromeaban entre ambos.

Previamente, JJ Macías resaltó el apoyo al equipo: “Todos aportamos somos parte de un equipo, ahora que me toca estar afuera me toca aportar de diferente manera lo estoy disfrutando muchísimo, estoy muy agradecido con toda la afición, todo el cariño que me han dado y me toca ahora desde las gradas; pero, feliz de estar aquí”.

Encuentro entre Odín Ciani y JJ Macías l CAPTURA

¿Qué lesión tiene JJ Macías?

Cabe mencionar, que José Juan Macías sufrió una ruptura en los ligamentos y en el menisco, lo que obligó al delantero a pasar por el quirófano a finales del año pasado, durante el Apertura 2025, para empezar su recuperación.

JJ Macías suma un equipo más a su carrera | Imago7

De acuerdo a información del cuadro auriazul, que publicaron en sus redes sociales en su momento, Macías estaría fuera de acción por nueve meses, perdiéndose los partidos por el Play In, el Clausura 2026 y, probablemente, gran parte del Apertura 2026.

Efraín Juárez con JJ Macías en Pumas | IMAGO 7

A los 10 minutos del partido ante Cruz Azul del AP2025, José Paradela chocó con JJ Macías, la pierna del delantero de Pumas quedó atrapada por debajo de la pierna del mediocampista celeste y el cambio se realizó de inmediato por Pedro Vite.