Rector de la UNAM destaca trabajo conjunto con Pumas previo a la Final del Clausura 2026 ante Cruz Azul

La Gran Final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX llegará a su desenlace este domingo cuando Cruz Azul y Club Universidad se enfrenten en el partido de vuelta por el título, luego del empate sin goles registrado en el duelo de ida disputado en el Estadio Ciudad de los Deportes.

El encuentro definitivo se celebrará en el Estadio Olímpico Universitario, inmueble que recibirá a miles de aficionados para conocer al nuevo campeón del futbol mexicano. La serie permanece completamente abierta después de los primeros 90 minutos, por lo que cualquiera de los dos equipos capitalinos mantiene posibilidades de levantar el trofeo.

La eliminatoria ha sido denominada como “La Final de la Obsesión”, debido a lo que representa para ambas instituciones en la búsqueda del campeonato. En el caso de Pumas, el conjunto universitario intentará aprovechar su condición de local para volver a conquistar un título de Liga MX.

Cruz Azul en la Final contra Pumas en el Clausura 2026 de la Liga MX | MIGUEL PONTÓN

Leonardo Lomelí resaltó vínculo entre la UNAM y Pumas

Previo al inicio del encuentro, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Leonardo Lomelí Vanegas, habló sobre la relación histórica entre la máxima casa de estudios y el Club Universidad Nacional, destacando el trabajo que ambas instituciones realizan de manera conjunta.

“Históricamente la universidad y el club han trabajado juntos, sin ir tan lejos las instalaciones de cantera que son parte del patrimonio de la universidad y de la ciudad universitaria creo que son instalaciones muy bien acondicionadas y que reflejan también parte de la filosofía del equipo y de la universidad que es también mantener un equilibrio con el medio ambiente y al mismo tiempo en el corazón de la ciudad universitaria”, expresó.

El rector de la UNAM habló sobre la actualidad de Pumas | IMAGO7

Además, destacó la presencia de la afición universitaria en el Estadio Olímpico Universitario para apoyar al conjunto auriazul en el compromiso más importante del torneo.

“Un estadio repleto, evidentemente la afición se dejó venir. Claro, y aunque amenazaba lluvia, afortunadamente aquí están y con mucho entusiasmo”, comentó.

Estadio Olímpico Universitario | IMAGO7

Pumas y Cruz Azul definirán al campeón en Ciudad Universitaria

La expectativa alrededor del encuentro ha crecido luego del empate sin anotaciones en la ida, resultado que dejó sin ventaja a ninguno de los dos equipos para la vuelta.

Pumas buscará hacer valer la localía en Ciudad Universitaria, mientras que Cruz Azul intentará conquistar el campeonato en territorio universitario. Ambos clubes llegan con la posibilidad intacta de coronarse en una final que ha generado gran atención entre los aficionados del futbol mexicano.

Trofeo Liga MX | IMAGO7

Antes del arranque del encuentro, Leonardo Lomelí también compartió su pronóstico para el marcador del partido decisivo y expresó su confianza en el equipo universitario.