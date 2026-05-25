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Futbol

¡Por la décima! Este es el XI de Cruz Azul ante Pumas en la Gran Final

Joel Huiqui Cruz Azul ROTA
Joel Huiqui Cruz Azul ROTA
Emiliano Arias Pacheco 18:50 - 24 mayo 2026
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Joel Huiqui utilizó a los mismos jugadores que en la Ida

¡Por la décima! Cruz Azul tendrá una cita con la historia en unos minutos, pues el título de la Liga MX quiere dormir en La Noria. Sin embargo, antes de festejar, el conjunto celeste tendrá que derrotar a los Pumas, quienes quieren romper 15 años de sequía.

Para el Juego de Vuelta, Joel Huiqui decidió salir al terreno del Estadio Olímpico con los mismos jugadores que jugaron la Ida. Dicen por ahí que el equipo que gana repite y, aunque Cruz Azul no ganó el primer encuentro, sí fue mucho mejor que Pumas.

Trofeo Clausura 2026 Pumas vs Cruz Azul | MEXSPORT
Trofeo Clausura 2026 Pumas vs Cruz Azul | MEXSPORT

¿Cuál es el XI de Cruz Azul?

Cruz Azul saldrá con Kevin Mier en la portería; Willer Ditta y Gonzalo Piovi en la central; como laterales o carrileros estarán Omar Campos y Jeremy Márquez; Amaury García, Carlos Rodríguez y Agustín Palavecino se encargarán de manejar el mediocampo; mientras que en el ataque estarán Rodolfo Rotondi, Christian Ebere y José Paradela.

El mensaje de Víctor Velázquez

A unas horas de que se defina al campeón del Clausura 2026 de la Liga MX, el presidente de Cruz Azul, Víctor Velázquez, encendió el ánimo de la afición con un mensaje cargado de motivación. La Máquina se prepara para enfrentar a Pumas UNAM en la Final de Vuelta, con la mira puesta en volver a levantar el título.

El directivo celeste utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje en el que dejó claro que el equipo está listo para afrontar uno de los partidos más importantes del torneo. La cita será en el Estadio Olímpico Universitario, escenario donde se definirá todo tras una intensa serie.

En su publicación, Víctor Velázquez destacó el compromiso del plantel y aseguró que Cruz Azul llega con la mentalidad de dar el máximo esfuerzo. Bajo la dirección técnica de Joel Huiqui, el equipo ha encontrado solidez y carácter en la fase final del campeonato.

Joel Huiqui con Cruz Azul en la Final contra Pumas en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Joel Huiqui con Cruz Azul en la Final contra Pumas en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
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