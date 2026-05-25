Así calentó Pumas antes de disputar la Final contra Cruz Azul

Pumas ya vive las últimas horas antes de disputar uno de los partidos más importantes de su historia reciente y el club compartió imágenes del calentamiento previo a la gran Final de Vuelta ante Cruz Azul.

A través de redes sociales, el conjunto auriazul mostró a sus futbolistas realizando ejercicios físicos, movilidad y trabajos con balón mientras el ambiente en Ciudad Universitaria comenzaba a encenderse rumbo al silbatazo inicial.

Keylor Navas y Jordan Carrillo, entre los más observados

Uno de los jugadores que más llamó la atención durante el calentamiento fue Keylor Navas, quien nuevamente apareció concentrado y enfocado antes del encuentro definitivo.

Afición de los Pumas antes de la Final contra Cruz Azul | MEXSPORT

También destacó la presencia de Adalberto Carrasquilla, quien regresó al once titular para este compromiso después de haber iniciado desde la banca en el partido de ida; así mismo, Jordan Carrillo, que se ha vuelto una superestrella.

Los futbolistas auriazules fueron recibidos entre aplausos y cánticos por parte de la afición universitaria, que llenó las tribunas con la ilusión de conquistar la octava estrella del club.

Pumas busca coronar una temporada histórica

El equipo dirigido por Efraín Juárez llega motivado luego del empate sin goles conseguido en la ida ante Cruz Azul, resultado que dejó completamente abierta la serie por el título.

Pumas haciendo el Goya tras el empate sin goles en la Final de Ida | MEXSPORT

Con Ciudad Universitaria como escenario y el apoyo total de su gente, Pumas intentará aprovechar la localía para volver a levantar el campeonato de la Liga MX después de varios años de espera.