¿Se suspenden las clases el 25 de mayo? Esto sabemos del paro de la CNTE

Miles de estudiantes comenzarán la semana sin actividades escolares debido al paro anunciado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), organización que decidió adelantar las protestas previstas para los próximos días.

La medida afectará principalmente a planteles públicos de Oaxaca, donde la Sección 22 confirmó la suspensión de labores desde este lunes 25 de mayo como parte de las movilizaciones magisteriales.

Aunque el paro nacional estaba contemplado originalmente para iniciar el 1 de junio, maestros de la CNTE en Oaxaca optaron por adelantar las acciones, lo que provocará cierres en escuelas de nivel básico y medio superior.

La Sección 22 confirmó el cierre de planteles educativos desde este lunes./ Pixabay

Las protestas forman parte de las exigencias del magisterio relacionadas con mejoras salariales, demandas laborales y cambios dentro del sistema educativo nacional.

¿Qué estudiantes serán afectados por el paro de la CNTE?

Los alumnos más afectados serán aquellos que estudian en escuelas públicas de educación básica en Oaxaca, ya que gran parte de los planteles de la entidad pertenecen a la Sección 22.

Docentes afiliados a la CNTE también participarán en marchas y concentraciones programadas en distintos puntos del estado, por lo que padres de familia deberán mantenerse atentos a los avisos de cada escuela.

La CNTE adelantó el paro de labores y miles de alumnos no tendrán clases este 25 de mayo./ RS

Algunos planteles podrían informar cambios de última hora respecto a actividades o suspensión de clases, dependiendo de cómo evolucionen las movilizaciones durante el día.

🚨 Sección 22 de Oaxaca adelantará movilizaciones en CDMX desde el 25 de mayo y anuncia paro indefinido.

Se distancia del acuerdo nacional de la CNTE del 1 de junio.

Exigen abrogación de la Ley del ISSSTE 2007.

Lee la nota aquí: https://t.co/56I2u4uYWy#CNTE #Seccion22 #Oaxaca pic.twitter.com/KA3i8Zv45A — El Imparcial de Oaxaca (@ImparcialOaxaca) May 24, 2026

SEP también suspenderá clases el 29 de mayo

Además del paro magisterial, la SEP tiene programada otra suspensión de actividades para esta misma semana. El próximo viernes 29 de mayo no habrá clases para alumnos de educación básica debido a la realización del Consejo Técnico Escolar.

Con ello, estudiantes tendrán un fin de semana largo mientras continúan las dudas sobre posibles ajustes al calendario escolar del ciclo 2025-2026.

Hasta ahora, las autoridades educativas no han anunciado modificaciones generales al calendario nacional, por lo que las afectaciones por el paro dependerán principalmente de las decisiones tomadas por cada sección sindical de la CNTE.