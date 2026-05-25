¡Alerta mundial! Lionel Messi salió lesionado de su último partido con Inter Miami

Solo 18 días faltan para que comience la Copa del Mundo 2026, así que una lesión en estos momentos sería catástrofica para cualquier jugador, pero en este caso, también es una mala noticia para la afición del futbol, pues la lesión implica a uno de los jugadores más queridos en la historia.

Lionel Messi se ha lesionado en el más reciente partido de Inter Miami, teniendo que abandonar con antelación dicho compromiso, levantando la preocupación por parte de los seguidores del argentino y los compatriotas del actual campeón del mundo.

Lionel Messi aportó con dos asistencias en el partido | AP

¿Qué pasó con Messi?

Messi fue clave antes de salir del encuentro, pues colaboró con dos asistencias en una noche llena de goles para Inter Miami. Sin embargo, cerca del minuto 71 comenzó a dar señales de incomodidad física y poco después pidió el cambio, algo poco habitual en el argentino, quien casi siempre disputa los partidos completos.

Tras confirmarse su sustitución por Mateo Silvetti, La Pulga no se dirigió al banquillo de Inter Miami, sino que caminó directamente hacia el túnel que conecta la cancha con el vestidor. La imagen del argentino retirándose lentamente encendió las alertas, sobre todo por la cercanía del Mundial 2026.

‼️🇦🇷 Lionel Messi PIDIÓ EL CAMBIO en Inter Miami y SE FUE DIRECTO AL VESTUARIO, con una molestia física.



Que no sea nada, por favor. 🙏🏼 pic.twitter.com/8gxoDrZhh0 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 25, 2026

Por ahora, no está claro si la salida de Messi fue por precaución o si existe una lesión de mayor consideración. Se espera que en las próximas horas Inter Miami, o incluso la Selección Argentina, den a conocer más detalles sobre su estado físico y el tiempo que podría necesitar para recuperarse.

Inter Miami remonta en un partido histórico de la MLS

Pese a la salida de Messi, Inter Miami logró una espectacular remontada y venció 6-4 a Philadelphia Union en un partido cargado de emociones. Luis Suárez fue determinante con un triplete, mientras que Germán Berterame anotó dos goles en una primera mitad histórica para el conjunto de Florida.

El duelo tuvo un arranque complicado para Inter Miami, ya que Philadelphia Union se puso arriba 2-0 apenas en los primeros 10 minutos. Milan Iloski firmó un triplete en la primera mitad, incluidos dos penales, y Bruno Damiani también marcó para un Union que se fue al descanso empatado 4-4 en un resultado pocas veces visto.

Messi cobrando un tiro de esquina en el Nu Stadium | AP