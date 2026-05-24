Chispa Velarde presume foto con jugador campeón del mundo y del Inter Miami

Dentro de lo cortos que son los procesos de los jugadores con los equipos, uno de los jugadores más longevos, al menos hasta hace un tiempo con el equipo de Pumas es Efraín 'Chispa' Velarde, quién ahora se desempeña como comentarista en las transmisiones de TUDN.

Antes de seguramente estar en la transmisión de la Gran Final del Clausura 2026 este domingo en el Estadio Olímpico Universitario, el es defensor de los auriazules se ha encontrado con dos personalidades importantes de la MLS.

Velarde lamenta haber fallado el penal | MEXSPORT

¿Con quién se encontró el Chispa?

Efraín Velarde estuvo de visita en las instalaciones del Inter de Miami, aprovechando el tiempo libre antes de que sus queridos Pumas jueguen por el título en su estadio, mismo donde él fue parte de momentos muy importantes.

A través de sus redes sociales, el Chispa mostró que tuvo un encuentro con uno de los campeones del mundo en Qatar 2022, pues publicó su foto con 'Motorcito' Rodrigo de Paul, con quién se mostró muy sonriente.

Con otro de los personajes que tiene foto el exfutbolista mexicano es Yassine Cheuko, el famoso guardaespaldas de Lionel Messi, a quien fue extraño ver sonriendo, pero parecía estar contento de concederle la foto a Velarde.

En sus historias de Instagram, Efraín dejó ver qué su visita a Florida no tiene que ver únicamente con gusto personal, pues uno de sus hijos, miembro de las fuerzas básicas de Pumas, tuvo partidos con las categorías inferiores de Inter Miami, ya que una de dichas historias muestra al Chispa dándole apoyo a su heredero diciendo "Pase lo que pase siempre siempre contigo".

Yassine Cheuko, guardaespaldas de Lionel Messi | IG: yasstcheuko

Efraín Velarde quiere ver campeón a Pumas con Juárez al mando

Efraín ‘Chispa’ Velarde no ocultó su deseo de ver campeón a Pumas en la Final ante Cruz Azul, pues considera que el equipo universitario tiene muchas posibilidades de levantar el título bajo el mando de Efraín Juárez. El exfutbolista auriazul confía plenamente en que el actual entrenador sabe lo que representa disputar una final con la institución del Pedregal y entiende que, más allá de las formas, el objetivo principal es ganar.

Para Velarde, la preparación, el carácter y el aprendizaje que ha mostrado Juárez durante el torneo son claves para que Pumas pueda imponerse en el partido de vuelta y conquistar el campeonato. Además, el ‘Chispa’ resaltó que los jugadores deberán entregarse por completo, actuar con inteligencia y aprovechar la experiencia acumulada para responder en un duelo definitivo en el que, según él, Universidad Nacional tiene argumentos suficientes para ser campeón.