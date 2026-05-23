¿Hugo Sánchez pudo dirigir a Cruz Azul? La historia del contrato que se cayó antes del título celeste

La Final del Clausura 2026 entre Cruz Azul y Pumas llegará este domingo a su capítulo definitivo luego del empate 0-0 en el partido de Ida. En medio de una serie marcada por la tensión y el equilibrio, el nombre de Hugo Sánchez volvió a tomar fuerza por la historia que lo vinculó hace algunos años con La Máquina, club al que estuvo cerca de dirigir antes de que las negociaciones se rompieran de manera inesperada.

Hugo Sánchez reveló por qué no llegó a Cruz Azul

El histórico exdelantero universitario reveló tiempo atrás que tenía prácticamente todo acordado para convertirse en entrenador celeste rumbo al Guard1anes 2021. Incluso, explicó que ya esperaba los boletos de avión para integrarse al equipo y comenzar los entrenamientos, hasta que recibió una llamada de Jaime Ordiales, entonces director deportivo del club, quien le informó que la propuesta económica sufriría una reducción del 50 por ciento.

Todo el diálogo lo tuve con Jaime Ordiales, ellos pusieron las cantidades, yo no las pedí

Yo me iba a presentar este lunes y dos días antes de viajar me dijeron que solo podían darme el 50 por ciento

Con Pumas, Hugo Sánchez atacó a su ahora equipo | MEXSPORT

El exseleccionado mexicano también explicó que no aceptó las nuevas condiciones “por dignidad” y porque ya existía una carta de intención entre ambas partes.

El “Pentapichichi” aseguró que el proyecto deportivo estaba avanzado y que incluso ya tenían definidos algunos movimientos en el plantel. Sánchez comentó que Óscar Pérez formaría parte de su cuerpo técnico como entrenador de porteros, además de que ya analizaban altas y bajas rumbo al siguiente torneo.

La propuesta que recibí las pusieron ellos, yo no les pedí el sueldo, y lo que pusieron lo acepté

Hugo Sánchez, Paola Herrera e Isabel Martín | ESPECIAL

Juan Reynoso terminó tomando el cargo y logró el título

La operación terminó por caerse en menos de 24 horas y la directiva cementera optó por contratar a Juan Reynoso para tomar el cargo. El estratega peruano acabó con la sequía de títulos de Liga MX de Cruz Azul meses después, aunque la posibilidad de ver a Hugo Sánchez en el banquillo celeste quedó como una de las historias más llamativas recientes del futbol mexicano.

La figura de Hugo tiene un peso especial en la historia de Pumas. En 2004 se convirtió en el primer entrenador en lograr un bicampeonato en torneos cortos con el conjunto universitario. Primero conquistó el Clausura tras vencer a Chivas en tanda de penaltis y después superó a Rayados en la Final del Apertura de ese mismo año.

Ahora, mientras Cruz Azul y Pumas definirán al campeón del Clausura 2026 este domingo, el nombre de Hugo Sánchez aparece nuevamente alrededor de una Final entre ambos clubes. El máximo referente universitario estuvo a un paso de sentarse en el banquillo celeste, aunque la historia tomó otro rumbo antes de concretarse.