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Futbol

¿Regresa Adalberto Carrasquilla a la alineación titular para la Final de Vuelta ante Cruz Azul?

Carrasquilla cayó dentro del área de Pachuca pero no le marcaron la pena máxima | MEXSPORT
Carrasquilla cayó dentro del área de Pachuca pero no le marcaron la pena máxima | MEXSPORT
David Torrijos Alcántara
David Torrijos Alcántara 14:31 - 23 mayo 2026
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En el duelo de Ida, el panameño inició en la banca y Santiago Trigos ocupó su lugar

Adalberto Carrasquilla es el motor de Pumas, por lo que su ausencia en la alineación titular de la Final de Ida ante Cruz Azul generó dudas, especialmente por si se trataba de una lesión. Sin embargo, todo fue parte de la estrategia de Efraín Juárez para afrontar el primer capítulo del duelo por el título.

¿Por qué Carrasquilla fue a la banca ante Cruz Azul?

La decisión de Juárez vino particularmente por lo que esperaba de Cruz Azul en el partido, ya que al ser local fue con todo a buscar el resultado y evitar sufrir este domingo en Ciudad Universitaria. Por ello, Pumas necesitaba un perfil más defensivo en el mediocampo junto a Pedro Vite, y la respuesta fue Santiago Trigos.

Carrasquilla en un tiro ante Pachuca en Semifinales de Vuelta | MEXSPORT
Carrasquilla en un tiro ante Pachuca en Semifinales de Vuelta | MEXSPORT

Se espera que este domingo, Carrasquilla regrese a la alineación titular de Pumas, ya que la propuesta de Efraín Juárez en un duelo decisivo con el Estadio Olímpico Universitario como escenario pinta para ser más ofensiva.

Cabe recordar que Pumas ya no tiene la posición de la tabla como ventaja para definir al ganador, por lo que el duelo ante Cruz Azul es matar o morir si es que quiere la octava estrella que rompa la sequía de 15 años sin título.

Efraín Juárez festejando el paso de Pumas a la Final del Clausura 2026 | IMAGO7
Efraín Juárez, entrenador de Pumas | IMAGO7

¿Cómo le fue a Santiago Trigos contra Cruz Azul?

El lugar del ‘Coco’ fue ocupado por Santiago Trigos, quien no tuvo muchos minutos en el torneo. A pesar de ello, el mediocampista mexicano funcionó para el plan de Efraín Juárez de tener más firmeza en la contención para evitar los ataques de Cruz Azul.

Estadísticamente, Trigos cumplió con su labor, al interceptar un balón, despejar en tres ocasiones, bloquear un tiro, recuperar cuatro veces, ganar dos duelos en el campo y uno aéreo.

Pumas buscará la octava estrella en su historia | MIGUEL PONTÓN
Pumas buscará la octava estrella en su historia | MIGUEL PONTÓN

El propio entrenador de Pumas aseguró que Trigos hizo un buen trabajo para las necesidades del equipo. Es probable que el mexicano vuelva a tener minutos en la Final como una especie de comodín defensivo.

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