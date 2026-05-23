¡Agridulce despedida! Lewandowski anota; pero, Valencia vence al Barcelona

Se terminó la temporada para el Barcelona y Valencia; el conjunto Blaugrana terminó cayendo pero con el sabor de felicidad que se ha cumplido el objetivo, alzar el trofeo y por segundo año consecutivo en LaLiga de la mano de Hansi Flick.

Por su parte, el conjunto ‘Ché’ se llevó el triunfo; pero, se quedó fuera de competiciones europeas debido a que su rival directo el Getafe ganó su partido además del Rayo Vallecano, lo que significó que los Blanquinegros se queden en la orilla.

Luis Rioja uso el segundo ante el Barcelona l AP

¿Cómo fue el partido?

Marcus Rashford protagonizaría la primera de gran peligro sobre el marco de Valencia apenas antes de los cinco minutos de juego. Al 24’ Ferran Torres sacaba un derechazo que se iba por encima del arco, sin mayores complicaciones para los locales.

Filip Ugrinic sacaba un remate que era tapado atrás. Los Blanquinegros se seguían animando y al 37 César Tárrega conectaba a profundidad con Javi Guerra; pero, era pillado en fuera de juego por el colegiado y la jugada no transcendía.

Valencia vs Barcelona l AP

Para la segunda parte, Valencia se perdía el primero; Luis Rioja mandaba un centro preciso para Unai Núñez y el remate se iba muy alto. Finalmente, Robert Lewandowski se encontraba un balón poderoso dentro del área y empujaba para abrir el marcador, marca con asistencia de Ferran Torres.

Sin embargo, llegaba la respuesta de los locales, Javi Guerra aparecía por el centro, recibía un esférico desde la banda de la izquierda y amagaba al defensa Blaugrana para marcar el empate en Mestalla, esto al 66 de juego.

Valencia se queda con el triunfo ante el Barcelona l AP

Voltereta en Mestalla

Al 71’ llegaba la voltereta después de un pase filtrado por la banda de la izquierda y ante una muralla Blaugrana el esférico termina en los pies de Luis Rioja quien saca tremendo tiro para darle la vuelta al marcador en el agregado Guido Rodríguez pondría el 3-1 definitivo.