Harry Kane firma triplete y consagra al Bayern Múnich campeón de la Copa de Alemania

El Bayern Múnich volvió a imponer su jerarquía en el futbol alemán al conquistar la Copa Pokal tras vencer con autoridad 3-0 al Stuttgart en una final marcada por el dominio bávaro y la figura indiscutible de Harry Kane. El delantero inglés emergió en el momento clave para firmar un triplete y sellar un nuevo doblete doméstico para los de Múnich.

El partido, disputado en medio de un ambiente cargado de tensión y protesta, tuvo un inicio cerrado, con ambos equipos cautelosos. Sin embargo, todo cambió en la segunda mitad, cuando el Bayern encontró espacios y Kane comenzó a inclinar la balanza con su contundencia frente al arco rival.

Joshua Kimmich en la final de Copa Alemana | AP

Protestas, humo y una final interrumpida

La final no solo se jugó en la cancha, sino también en las gradas. Aficionados de ambos equipos protagonizaron protestas contra la DFB, generando un espectáculo paralelo con pancartas, pirotecnia y una densa capa de humo que complicó la visibilidad en varios momentos del encuentro.

El ambiente se volvió caótico tras el descanso, cuando los seguidores desplegaron mensajes contra las nuevas medidas de seguridad. El humo cubrió el campo justo antes de que el Bayern rompiera el cero, en una escena que obligó incluso a detener momentáneamente el partido.

Gol de Harry Kane con el Bayern en la Final de la Copa Alemana | AP

Kane decide y firma una temporada histórica

Fue al minuto 55 cuando Kane apareció con un certero cabezazo tras un centro de Michael Olise para abrir el marcador. El gol desató la euforia bávaro y más pirotecnia, lo que derivó en otra breve interrupción por la falta de visibilidad.

El delantero inglés estuvo cerca de ampliar la ventaja minutos después con un potente disparo al travesaño, pero no perdonó al 80, cuando definió con precisión tras una asistencia de Luis Díaz para sentenciar prácticamente el encuentro.

Harry Kane tras anotar a Stuttgart | AP

Ya en tiempo añadido, un penal cometido por Angelo Stiller permitió a Kane completar su triplete desde los once pasos, redondeando una actuación memorable en la final.

Con esta exhibición, Kane alcanzó los 61 goles en la temporada, una cifra impresionante que fue clave para que el Bayern también asegurara la Bundesliga con varias jornadas de anticipación, confirmando una campaña de dominio absoluto.

El título también marca el regreso del Bayern a lo más alto de la Copa alemana desde 2020, reafirmando su hegemonía en el futbol local, mientras que el Stuttgart, campeón defensor, no pudo repetir la hazaña lograda el año pasado y terminó cediendo ante un rival muy superior.