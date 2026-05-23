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Fórmula 1

Policía suiza investiga presunto robo en el que resultó herido Alain Prost, expiloto de F1

Alain Prost, expiloto de F1 | AP
Associated Press (AP) 17:04 - 23 mayo 2026
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El cuatro veces campeón del mundo sufrió una lesión en la cabeza causada por los intrusos

La policía suiza investiga un presunto robo en medio de reportes de que Alain Prost resultó herido durante un allanamiento en la vivienda del cuatro veces campeón mundial de la Fórmula 1.

El tabloide suizo Blick informó el viernes por la noche que Prost, de 71 años, sufrió una lesión en la cabeza causada por intrusos, los cuales obligaron a su hijo a abrir una caja fuerte durante el incidente ocurrido el martes por la mañana.

Alain Prost, ex piloto de Fórmula 1 | AP

"Los autores entraron en la residencia mientras los ocupantes estaban presentes, los amenazaron y obligaron a un miembro de la familia a abrir una caja fuerte antes de huir con los bienes robados", indicó la fiscalía en un comunicado. "A pesar del amplio operativo de búsqueda desplegado, los autores aún no han sido detenidos en esta etapa".

La policía, que no identificó a la víctima, señaló que “varios” intrusos con pasamontañas irrumpieron en la casa. Una vez dentro, amenazaron a los ocupantes y causaron lesiones leves en la cabeza a un miembro de la familia, en circunstancias que aún se desconocen. 

Alain Prost, expiloto de F1 | MEXSPORT

Posteriormente, los autores obligaron a otro miembro de la familia a abrir una caja fuerte antes de escapar con objetos robados, cuyo inventario se está elaborando actualmente”.

Blick informó que Prost, quien ganó cuatro campeonatos mundiales entre 1985 y 1993, quedó “visiblemente conmocionado por esta brutal intrusión” y ha dejado la vivienda en Nyon, junto al lago Lemán, en el cantón suizo de Vaud.

Alain Prost, expiloto de F1 | MEXSPORT
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