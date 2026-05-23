Russell bate a Kimi Antonelli y se queda con la Pole Position en Canadá

Mercedes firmó una tarde soñada en el Circuito Gilles Villeneuve luego de dominar la sesión de clasificación del Gran Premio de Canadá con un espectacular 1-2 encabezado por George Russell. El piloto británico se quedó con la Pole Position tras marcar una vuelta prácticamente perfecta y superar por apenas 68 milésimas a su joven compañero Kimi Antonelli, confirmando el gran momento que vive la escudería alemana.

Russell volvió a demostrar su capacidad en clasificación y aprovechó al máximo el rendimiento del monoplaza plateado en una pista complicada y cambiante. El británico encontró ritmo desde la Q1 y terminó imponiendo condiciones en el momento más importante de la sesión para quedarse con el primer puesto de la parrilla de salida para la carrera.

Russell largará desde la punta en Canadá l AP

Así quedó la clasificación

Sin embargo, la gran sorpresa volvió a ser Kimi Antonelli. El joven italiano estuvo a nada de arrebatarle la pole a Russell y dejó claro que ya no es solamente una promesa, sino una realidad dentro de la Fórmula 1. Con apenas 68 milésimas de diferencia, Antonelli selló una primera fila completamente dominada por Mercedes y alimentó la ilusión de la escudería alemana rumbo al Gran Premio.

Detrás de las flechas plateadas apareció Lando Norris en el tercer puesto, manteniendo a McLaren dentro de la pelea por las posiciones de privilegio. El británico mostró consistencia durante toda la clasificación y logró superar a su compañero Oscar Piastri, quien concluyó cuarto después de una sólida actuación en Montreal.

Checo Pérez con su Cadillac en Canadá l AP

Lewis Hamilton también consiguió meterse entre los protagonistas y arrancará desde la quinta posición, seguido de Max Verstappen, quien no encontró el balance ideal en su monoplaza y tuvo que conformarse con el sexto lugar. Más atrás aparecieron Isaac Hadjar, Charles Leclerc y el joven Arvid Lindblad, quienes completaron una clasificación muy competitiva en la parte media de la parrilla.

La décima posición fue para Franco Colapinto, quien nuevamente dio de qué hablar al lograr meterse al Top 10 en una qualy sumamente cerrada. El argentino continúa aprovechando cada oportunidad en la máxima categoría y volvió a mostrar personalidad frente a pilotos mucho más experimentados.

Russell se queda con el Sprint de Canadá l AP

¿Cómo le fue a Checo Pérez?

Del lado contrario de la moneda apareció Sergio “Checo” Pérez. El mexicano vivió una clasificación para el olvido y quedó eliminado desde la Q1 junto a su compañero de Cadillac, Valtteri Bottas. La escudería estadounidense sufrió con la falta de ritmo a una vuelta y nunca logró encontrar la puesta a punto adecuada en el circuito canadiense.

Checo largará desde la posición 20 en la parrilla, un panorama complicado para el tapatío de cara a la carrera principal. Aun así, el mexicano intentará apostar nuevamente por la estrategia y la administración de neumáticos para remontar posiciones en una pista donde los rebases suelen aparecer y donde cualquier error puede cambiar el destino del Gran Premio.