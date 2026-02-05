¡Regalazo! Kimi Antonelli recibe un auto Mercedes de 225 mil dólares

Andrea Kimi Antonelli se prepara para su segundo año en la Fórmula 1 con la misión de superar lo hecho en 2025 y dejar atrás la etiqueta de 'niño', tanto en Mercedes como en la categoría.

Pero antes de enfocarse de lleno en la campaña 2026, el piloto italiano ya disfruta de los beneficios de formar parte de la escudería de Brackley tras recibir una pieza de coleccionista extremadamente rara, con solo 200 unidades fabricadas en todo el mundo.

Kimi Antonelli y el Mercedes AMG GT63 PRO | MERCEDES

¿Qué le relegaron a Antonelli?

El joven piloto de Mercedes recibió esta semana un AMG GT 63 PRO 4MATIC+ Motorsport Collectors Edition, vehículo que se inspira directamente en el monoplaza de Fórmula 1 de 2024.

El lujoso auto de Kimi presenta un color base negro obsidiana metalizado, con flechas plateadas pintadas a mano en la zaga y detalles en el característico color turquesa de PETRONAS.

Bajo el capó, el AMG GT 63 PRO 4MATIC+ Motorsport Collectors Edition alberga un potente motor AMG V8 biturbo de 4.0 litros que desarrolla 612 caballos de fuerza. Aunque el precio oficial no ha sido revelado, se estima que su valor supera los 225 mil dólares.

Russell y Antonelli | mercedesamgf1.com

¿Cuál es el panorama de Kimi Antonelli?

Recientemente, Antonelli participó junto a su compañero de equipo, George Russell, en el shakedown del W17, el monoplaza de Mercedes para la temporada 2026 de F1, que tuvo lugar en Barcelona.

"En general, ha sido un buen shakedown para nosotros", declaró el italiano. "Tuvimos algunos pequeños problemas, pero no afectaron demasiado nuestro programa. Completamos muchas vueltas y hoy pude sumar otras 90 en la sesión matutina. Es un kilometraje muy útil para seguir aprendiendo sobre el W17 y recopilar datos".

W17, nuevo auto de Mercedes | @MercedesAMGF1

El joven piloto de Mercedes explicó que el enfoque de la jornada estuvo en las tandas largas con el neumático C3, más que en la búsqueda de rendimiento puro

Pudimos entender un poco mejor cómo reaccionan el coche y la unidad de potencia a diferentes opciones de configuración