Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Fórmula 1

¡Regalazo! Kimi Antonelli recibe un auto Mercedes de 225 mil dólares

George Russell, Fred Vesti, Kimi Antonelli y Toto Wolff | Mercedes
Axel Fernández
Axel Fernández 11:56 - 05 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El joven piloto italiano apunta a una gran temporada, en su segundo año de experiencia en la máxima categoría

Andrea Kimi Antonelli se prepara para su segundo año en la Fórmula 1 con la misión de superar lo hecho en 2025 y dejar atrás la etiqueta de 'niño', tanto en Mercedes como en la categoría.

Pero antes de enfocarse de lleno en la campaña 2026, el piloto italiano ya disfruta de los beneficios de formar parte de la escudería de Brackley tras recibir una pieza de coleccionista extremadamente rara, con solo 200 unidades fabricadas en todo el mundo.

Kimi Antonelli y el Mercedes AMG GT63 PRO | MERCEDES

¿Qué le relegaron a Antonelli?

El joven piloto de Mercedes recibió esta semana un AMG GT 63 PRO 4MATIC+ Motorsport Collectors Edition, vehículo que se inspira directamente en el monoplaza de Fórmula 1 de 2024.

El lujoso auto de Kimi presenta un color base negro obsidiana metalizado, con flechas plateadas pintadas a mano en la zaga y detalles en el característico color turquesa de PETRONAS.

Bajo el capó, el AMG GT 63 PRO 4MATIC+ Motorsport Collectors Edition alberga un potente motor AMG V8 biturbo de 4.0 litros que desarrolla 612 caballos de fuerza. Aunque el precio oficial no ha sido revelado, se estima que su valor supera los 225 mil dólares.

Russell y Antonelli | mercedesamgf1.com

¿Cuál es el panorama de Kimi Antonelli?

Recientemente, Antonelli participó junto a su compañero de equipo, George Russell, en el shakedown del W17, el monoplaza de Mercedes para la temporada 2026 de F1, que tuvo lugar en Barcelona.

"En general, ha sido un buen shakedown para nosotros", declaró el italiano. "Tuvimos algunos pequeños problemas, pero no afectaron demasiado nuestro programa. Completamos muchas vueltas y hoy pude sumar otras 90 en la sesión matutina. Es un kilometraje muy útil para seguir aprendiendo sobre el W17 y recopilar datos".

W17, nuevo auto de Mercedes | @MercedesAMGF1

El joven piloto de Mercedes explicó que el enfoque de la jornada estuvo en las tandas largas con el neumático C3, más que en la búsqueda de rendimiento puro

Pudimos entender un poco mejor cómo reaccionan el coche y la unidad de potencia a diferentes opciones de configuración

"Ahora tengo ganas de trabajar con el equipo para analizar todo lo aprendido en Barcelona. Ya estoy deseando volver a subirme al coche en Baréin para la primera prueba oficial y continuar el camino hacia el inicio de la temporada. Llegaremos allí con un buen conocimiento del monoplaza y, con suerte, podremos empezar con buen pie", concluyó Antonelli.

Últimos videos
Lo Último
15:34 ¡Oficial! José Urquidi llega a los Piratas de Pittsburgh
15:25 ¡Al grito de guerra! Álvaro Fidalgo y Obed Vargas debutaron en el Betis vs Atlético de Madrid en Copa del Rey
15:15 Bad Bunny grita “¡Viva México!” previo a su histórico show en el Super Bowl
15:10 Capacitación aeronáutica en México: ASA formó a más de 11 mil personas en 2025
15:07 Instagram permitirá que los usuarios se eliminen de las listas de “Mejores Amigos”
14:54 ¿A qué hora y dónde ver el Al Nassr vs Al Ittihad?
14:48 Kristin Cabot, de ser exhibida en concierto de Coldplay a dar conferencias para hablar de su caso
14:48 Corea del Sur elige Chivas Verde Valle como su campamento base rumbo al Mundial 2026
14:39 ¿Quién es Lucila Mariscal, la famosa comediante mexicana que ahora vive en un asilo?
14:35 ¿Cristiano Ronaldo se va de Arabia? El lusitano vuelve a estar fuera de la convocatorio del Al-Nassr
Tendencia
1
Contra ¡Alerta! Estafa del “pañuelazo” deja sin Pensión Bienestar a adultos mayores
2
Contra ¿Bad Bunny con chaleco antibalas en los Grammy 2026? Esta es la teoría que circula en redes sociales
3
Opinión Ahora sí, Estadio Azul ya tiene sede
4
NFL ¿Doble cartelera de NFL en México? Esto es lo que se sabe
Te recomendamos
¡Oficial! José Urquidi llega a los Piratas de Pittsburgh
Beisbol
05/02/2026
¡Oficial! José Urquidi llega a los Piratas de Pittsburgh
Fidalgo con el jersey el Betis | IG @alvarofidalgo
Futbol
05/02/2026
¡Al grito de guerra! Álvaro Fidalgo y Obed Vargas debutaron en el Betis vs Atlético de Madrid en Copa del Rey
Bad Bunny grita “¡Viva México!” previo a su histórico show en el Super Bowl
Contra
05/02/2026
Bad Bunny grita “¡Viva México!” previo a su histórico show en el Super Bowl
Capacitación aeronáutica en México: ASA formó a más de 11 mil personas en 2025
Contra
05/02/2026
Capacitación aeronáutica en México: ASA formó a más de 11 mil personas en 2025
Instagram permitirá que los usuarios se eliminen de las listas de “Mejores Amigos”
Contra
05/02/2026
Instagram permitirá que los usuarios se eliminen de las listas de “Mejores Amigos”
¿A qué hora y dónde ver el Al Nassr vs Al Ittihad?
Futbol
05/02/2026
¿A qué hora y dónde ver el Al Nassr vs Al Ittihad?