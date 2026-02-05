Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Oficial: PAOK presentó a Jorge Sánchez como su nuevo jugador

Jorge Sánchez apunta a salir de Cruz Azul | IMAGO7
Aldo Martínez 13:22 - 05 febrero 2026
El lateral mexicano regresa al viejo continente para una segunda etapa

Luego de poco más de un año con la playera celeste de la Máquina de Cruz Azul, el lateral mexicano, Jorge Sánchez, se despide de manera oficial tras concretarse su llegada a PAOK de Salónica, equipo de la Liga de Grecia. 

Sánchez llega al cuadro dirigido por Răzvan Lucescu con el sueño de consolidarse como uno de los mejores mexicanos en el viejo continente, además de soñar con la posibilidad de llegar a la convocatoria del próximo Mundial.

Jorge Sánchez en avión rumbo a Vancouver l X:CruzAzul

El hombre de negro

Luego de las especulación y la larga espera para saber el futuro del lateral mexicano, el equipo de Grecia publicó en sus redes sociales un video presentado a Sánchez, haciendo oficial su llegada al balompié griego.

Jorge Sánchez llega para portar el dorsal ‘35’ del PAOK, en busca de redimirse futbolísticamente tras un primer paso en el viejo continente que quedó en el olvido, con el Ajax y el FC Porto.

Jorge Sánchez, a la banca | MEXSPORT

El futbolista de 28 años llega a Grecia para competir no solo por un lugar en el 11 titular del cuatro del PAOk, sino que también buscará colarse de último momento en la lista final de 26 seleccionado de México para la próxima Copa del Mundo 2026.

Carrera lista

Sánchez sale de Cruz Azul con una CONCACAF Champions Cup, además de una titularidades intacta desde la era de Martín Anselmi, hasta la actual de Nicolás Larcamón, siendo uno de los ‘pilares’ defensivos del equipo en la zona defensiva. Con la Máquina disputó un total de 65 partidos, anotando tres goles y dando cinco asistencias.

En su nuevo club, los rivales por posición directa que tendrá el mexicano son: el español, Joan Sastre Vanrell y el inglés Jonjoe Kenny, por lo que la carrera por hacerse de la titularidad no será tarea fácil.

Jorge Sánchez busca ir al Mundial 2026
Jorge Sánchez busca ir al Mundial 2026

Con el PAOK,  el ex Liga MX no solo disputará la Liga de Grecia, sino que también podría ver minutos en la Europa League si el técnico, Răzvan Lucescu, lo requiere. El duelo donde Sánchez podría ver minutos por primera vez sería el correspondiente a la Jornada 19 de Superliga de Grecia, ante el Aris Salónica.

