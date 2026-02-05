Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
"¿Cuántos Fox hay?": Antonio Mohamed se confunde y lanza broma en conferencia de prensa

Turco Mohamed con Toluca | IMAGO7
David Torrijos Alcántara 14:23 - 05 febrero 2026
El director técnico bromeó sobre la distribución de las tareas periodísticas al enterarse de que eran tres los representantes de la cadena

Antonio Mohamed demostró que el buen ánimo reina en los Diablos Rojos tras el reciente bicampeonato. Durante una conferencia de prensa en las instalaciones de Metepec, el técnico argentino interrumpió su discurso al notar una particularidad. Con el estilo desenfadado que lo caracteriza, el "Turco" se tomó un momento para interactuar con los representantes de los medios de comunicación presentes.

Mohamed con Toluca | IMAGO7

"¿Cuántos Fox hay?", preguntó el timonel escarlata. La observación del estratega desató risas inmediatas entre los periodistas, lo que rompió la formalidad de la sesión de preguntas y respuestas.

El director técnico bromeó sobre la distribución de las tareas periodísticas al enterarse de que eran tres los representantes de la cadena. "¿Tres? Hay trabajo pa' todos ¿eh? Está bien, bien distribuidos", añadió el estratega entre risas.

Turco Mohamed l IMAGO7

Actualmente, el estratega se enfoca en preparar el duelo clave contra Cruz Azul. La armonía que proyecta en las conferencias es un reflejo de la confianza que tiene en el sistema de juego implementado en el Infierno.

El compromiso del técnico es total con la afición mexiquense, a la que espera entregarle un nuevo trofeo internacional en la próxima Concachampions. Por ahora, el "Turco" se permite disfrutar del día a día mientras gestiona el éxito de la plantilla más dominante de la actualidad.

La anécdota de los reporteros quedará como uno de los momentos más virales de la temporada por la espontaneidad del entrenador más ganador del momento. Mohamed demuestra que sabe manejar tanto el pizarrón como los reflectores con la misma maestría.

Antonio 'Turco' Mohamed, entrenador de Toluca | MEXSPORT
