¿Nuevo romance? Lewis Hamilton y Kim Kardashian generan rumores tras "cena romántica"

En plena pretemporada de la Fórmula 1 y de cara a las pruebas en Bahréin, Lewis Hamilton ha acaparado los focos pero no por lo que ocurren en los circuitos. El siete veces campeón de la categoría tuvo el mejor tiempo en Barcelona y en medio de la ilusión que esto provocó a los aficionados de Ferrari, surgió un rumor sobre la vida romántica del británico.

Hamilton y la celebridad estadounidense Kim Kardashian compartieron momentos juntos en el pasado fin de semana, tanto en París como en Reino Unido lo que ha encendido las alarmas y desatado una ola de especulaciones. De momento, ninguno de los dos ha hecho declaraciones públicas sobre los rumores que circulan.

Un encuentro de lujo en la campiña inglesa

Medios de comunicación europeos y norteamericanos, como The Sun y El-Balad, han informado que Kim Kardashian, de 43 años, viajó el pasado fin de semana en su jet privado desde Los Ángeles con un único propósito: cenar con Lewis Hamilton, de 39 años. El encuentro tuvo lugar en el exclusivo Estelle Manor, un hotel y club de campo de lujo cerca de Oxford.

Lewis Hamilton durante el shakedown de Ferrario en Fiorano | AP

Lejos de ser un encuentro casual, la pareja optó por un salón privado para su cena íntima. Según las fuentes, la velada no terminó ahí. Disfrutaron de acceso exclusivo a la piscina y al spa del hotel, e incluso tenían reservado un masaje para dos, detalles que refuerzan la teoría de que se trataba de una cita romántica. Un fuerte dispositivo de seguridad garantizó que nadie interrumpiera su tiempo juntos.

¿Una relación real entre Hamilton y Kim Kardashian?

Aunque no existen fotografías del encuentro, una fuente cercana a la situación ha compartido algunos detalles con la prensa. "Todo parecía muy romántico. Kim y Lewis aprovecharon al máximo todas las instalaciones disponibles", aseguró The Sun que mencionó una fuente al medio británico.

La discreción se mantuvo hasta el final de la noche. Según el mismo testimonio, la pareja abandonó el lugar por separado para evitar ser captados juntos. "Mientras Lewis salía caminando por las puertas delanteras, a Kim la sacaron por una salida lateral", concluyó la fuente.

Charles Leclerc y Lewis Hamilton durante el shakedown que Ferrari realizó en Fiorano hace un par de semanas | AP

De igual forma, TMZ reportó que este lunes ambos fueron vistos nuevamente juntos, ahora en París. El mismo medio incluso publicó un video en el cual se ve a ambos llegar, aunque no al mismo tiempo, sino en distintos momento de la noche. Según la fuente, los dos viajaron juntos desde el Reino Unido, pero de momento no han sido captados juntos.

El año pasado, a Kim se le vinculó con Odel Beckahm Jr., en una de sus relaciones más recientes con personajes del ámbito deportivo. Mientras que en el caso de Hamilton, la única relación formal oficial que se le ha conocido fue con Nicole Scherzinger, con quien rompió entre 2015-2016. Desde entonces se le ha vinculado con otras celebridades como Shakira y Sofía Vergara.

Kim Kardashian y Lewis Hamilton fueron vistos juntos | CAPTURA DE PANTALLA X: @tmz