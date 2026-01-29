Checo Pérez regresa a la pista: así le fue en los test de Barcelona

Poco a poco calienta motores. El piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez regresó a la pista este jueves durante el cuarto día de las prácticas de pretemporada de Fórmula 1, en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

Checo Pérez, en su nueva aventura | @Cadillac_F1

¿Cómo le fue a Checo Pérez en Barcelona?

En la parte baja de la tabla de tiempos, el neozelandés Liam Lawson logró colocar al equipo Racing Bulls en la cuarta posición durante una sesión que se desarrolló sin mayores incidentes y sin presencia de banderas rojas. El piloto se mantuvo dentro del rango de 1m20seg y completó un trabajo sólido.

Detrás de Lawson apareció Checo Pérez, quien tuvo su regreso a la actividad con Cadillac luego de una jornada complicada el lunes, cuando apenas pudo rodar debido a un problema presentado en la sesión vespertina.

Checo Pérez y Valtteri Bottas comenzaron con las pruebas con Cadillac | @Cadillac_F1

Pérez Mendoza, quien celebró su cumpleaños 36 a inicios de semana ya en la pista como piloto de Cadillac, tomó el lugar de Valtteri Bottas y volvió al circuito con la intención de sumar kilómetros y recuperar ritmo.

El mexicano completó menos de 40 vueltas y cerró con un tiempo que quedó a casi cuatro segundos del mejor registro marcado por Kimi Antonelli, que fijó el cronómetro en 1m17.081seg, reflejando las dificultades de Cadillac en su primera aventura en la categoría reina.

Aston Martin, en Barcelona | @AstonMartinF1

Tensión por Aston Martin

La mañana en el circuito tuvo un momento de tensión con Aston Martin como protagonista. El equipo británico no logró salir a pista antes del almuerzo, luego de enfrentar contratiempos en el armado de su nuevo monoplaza, el AMR26, que llegó apenas la noche anterior al trazado.