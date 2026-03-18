Alexis Vega rompe el silencio tras recuperarse de su lesión: “quiero regresar a mi mejor nivel”

Alexis Vega superó su lesión de rodilla para poder regresar a la actividad, con pocos meses restantes para el inicio de la Copa del Mundo 2026, en la que se espera que esté convocado gracias al nivel mostrado con el Toluca.

¿Qué dijo Alexis Vega sobre su regreso?

En la previa del encuentro ante San Diego de la Concacaf Champions Cup , el atacante de los Diablos habló sobre sus sensaciones, además de explicar el plan que se llevó para recuperarse exitosamente.

"Me siento muy bien y feliz de regresar a jugar futbol. Se organizó un plan para que pudiera ir sumando minutos poco a poco, ya que estuve aproximadamente cuatro meses sin actividad, excepto por la final que fue un caso especial.

"Me estoy adaptando nuevamente al equipo y trabajando en recuperar mi ritmo de juego. Quiero seguir sumando minutos y regresar a mi mejor nivel. El partido de mañana me ilusiona mucho y tengo muchas ganas de jugarlo y de ayudar al equipo a llegar hasta la Final”, dijo Vega.

Alexis Vega regresó con Toluca en el duelo ante Bravos de Juárez | MEXSPORT

Vega manda mensaje de apoyo a Marcel Ruiz

Por otro lado, Vega mandó un mensaje de apoyo a Marcel Ruiz, quien sufrió una dura lesión que lo dejará fuera del Mundial. El delantero expresó lo que representa para el equipo y lo mucho que afecta su baja.

“Marcel es un compañero muy querido y siempre se ha preparado al máximo. Su baja nos duele mucho, sobre todo porque estaba en un gran momento y el mundial estaba cerca para él. Hablamos con él para darle fuerza y ánimos, asegurándole que no está solo en su recuperación y que varios compañeros han pasado por lo mismo y pueden aconsejarlo. Estoy seguro de que regresará pronto porque es fuerte de carácter, y lo esperamos con los brazos abiertos”, agregó Vega.

Alexis Vega lanzó su mensaje de apoyo a su compañero Marcel Ruiz | IMAGO7

Antonio Mohamed y sus claves para remontar a San Diego

Sobre el encuentro ante San Diego, Antonio Mohamed considera que la velocidad del balón será clave, ya que conocen su campo y eso podrá ser un beneficio para ellos en el duelo de Vuelta, en el que busca remontar tras el marcador de 3-2 en la Ida.

"Creo que la velocidad del balón será clave mañana, ya que en el partido de Ida esa fue la mayor dificultad. Nuestro conocimiento del campo nos favorece frente a un rival que no lo conoce tan bien. Todo dependerá del ritmo que impongamos, la calidad de nuestros pases y la presión que ejerzamos para que el rival falle en la entrega. Aplicaremos la misma intensidad que ellos aplicaron de local y esperamos lograrlo en nuestro estadio”, señaló Mohamed.