Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Alexis Vega rompe el silencio tras recuperarse de su lesión: “quiero regresar a mi mejor nivel”

Alexis Vega, jugador de Toluca, en el partido ante Atlas del Clausura 2026 | IMAGO7
David Torrijos Alcántara
David Torrijos Alcántara 23:17 - 17 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El atacante del Toluca volvió a la actividad previo a la Copa del Mundo 2026

Alexis Vega superó su lesión de rodilla para poder regresar a la actividad, con pocos meses restantes para el inicio de la Copa del Mundo 2026, en la que se espera que esté convocado gracias al nivel mostrado con el Toluca.

¿Qué dijo Alexis Vega sobre su regreso?

En la previa del encuentro ante San Diego de la Concacaf Champions Cup , el atacante de los Diablos habló sobre sus sensaciones, además de explicar el plan que se llevó para recuperarse exitosamente.

"Me siento muy bien y feliz de regresar a jugar futbol. Se organizó un plan para que pudiera ir sumando minutos poco a poco, ya que estuve aproximadamente cuatro meses sin actividad, excepto por la final que fue un caso especial.

"Me estoy adaptando nuevamente al equipo y trabajando en recuperar mi ritmo de juego. Quiero seguir sumando minutos y regresar a mi mejor nivel. El partido de mañana me ilusiona mucho y tengo muchas ganas de jugarlo y de ayudar al equipo a llegar hasta la Final”, dijo Vega.

Alexis Vega regresó con Toluca en el duelo ante Bravos de Juárez | MEXSPORT

Vega manda mensaje de apoyo a Marcel Ruiz

Por otro lado, Vega mandó un mensaje de apoyo a Marcel Ruiz, quien sufrió una dura lesión que lo dejará fuera del Mundial. El delantero expresó lo que representa para el equipo y lo mucho que afecta su baja.

“Marcel es un compañero muy querido y siempre se ha preparado al máximo. Su baja nos duele mucho, sobre todo porque estaba en un gran momento y el mundial estaba cerca para él. Hablamos con él para darle fuerza y ánimos, asegurándole que no está solo en su recuperación y que varios compañeros han pasado por lo mismo y pueden aconsejarlo. Estoy seguro de que regresará pronto porque es fuerte de carácter, y lo esperamos con los brazos abiertos”, agregó Vega.

Alexis Vega lanzó su mensaje de apoyo a su compañero Marcel Ruiz | IMAGO7

Antonio Mohamed y sus claves para remontar a San Diego

Sobre el encuentro ante San Diego, Antonio Mohamed considera que la velocidad del balón será clave, ya que conocen su campo y eso podrá ser un beneficio para ellos en el duelo de Vuelta, en el que busca remontar tras el marcador de 3-2 en la Ida.

"Creo que la velocidad del balón será clave mañana, ya que en el partido de Ida esa fue la mayor dificultad. Nuestro conocimiento del campo nos favorece frente a un rival que no lo conoce tan bien. Todo dependerá del ritmo que impongamos, la calidad de nuestros pases y la presión que ejerzamos para que el rival falle en la entrega. Aplicaremos la misma intensidad que ellos aplicaron de local y esperamos lograrlo en nuestro estadio”, señaló Mohamed.

'Turco' Mohamed en su regreso al Estadio Olímpico Universitario | Imago7
Últimos videos
Lo Último
23:17 Alexis Vega rompe el silencio tras recuperarse de su lesión: “quiero regresar a mi mejor nivel”
23:08 Cruz Azul elimina a Rayados y avanza a los Cuartos de Final de la Concachampions
23:00 Aficionados revientan a Fox One tras la caída de transmisión de Cruz Azul vs Rayados
22:16 América vs Philadelphia Union: ¿Dónde y a qué hora ver la Vuelta de los Octavos de Final de la Concachampions?
22:13 WhatsApp Guest Chat: Así puedes hablar con personas que no tienen cuenta
22:07 Venezuela campeón del Clásico Mundial de Béisbol tras vencer a Estados Unidos
21:19 ¿Hay plaga? Captan una rata en el Metro CDMX y preocupa a usuarios / VIDEO
21:15 ¡Se repite la historia! Argentina se despedirá rumbo al Mundial en La Bombonera
21:00 Clásico Mundial 2026: Todos los campeones del torneo de beisbol
20:45 FLOR VIGNA VA CON TODO VS ALANA FLORES EN SUPERNOVA 2
Tendencia
1
Empelotados Faitelson explota en vivo ante mirada del Piojo Herrera: "Dejate de mamad..."
2
Futbol Hirving 'Chucky' Lozano acepta que su futuro será lejos de San Diego FC
3
Beisbol Venezuela campeón del Clásico Mundial de Béisbol tras vencer a Estados Unidos
4
Contra ¿Cuánto ganaron Trejo y Adame en Ring Royale? Filtran cifra millonaria
5
Futbol ¿Regresa Ochoa? Estos son los jugadores mexicanos en Europa que apuntan a ser convocados
6
Contra ¿Hay contingencia ambiental? Mejor checa el Hoy No Circula del miércoles 18 de marzo 2026
Te recomendamos
Alexis Vega rompe el silencio tras recuperarse de su lesión: “quiero regresar a mi mejor nivel”
Futbol
17/03/2026
Alexis Vega rompe el silencio tras recuperarse de su lesión: “quiero regresar a mi mejor nivel”
Cruz Azul elimina a Rayados y avanza a los Cuartos de Final de la Concachampions
Futbol Nacional
17/03/2026
Cruz Azul elimina a Rayados y avanza a los Cuartos de Final de la Concachampions
Se cae la transmisión de Fox One en el Cruz Azul vs Rayados | CAPTURA
Empelotados
17/03/2026
Aficionados revientan a Fox One tras la caída de transmisión de Cruz Azul vs Rayados
América vs Philadelphia Union: ¿Dónde y a qué hora ver la Vuelta de los Octavos de Final de la Concachampions?
Futbol Nacional
17/03/2026
América vs Philadelphia Union: ¿Dónde y a qué hora ver la Vuelta de los Octavos de Final de la Concachampions?
WhatsApp Guest Chat: Así puedes hablar con personas que no tienen cuenta
Contra
17/03/2026
WhatsApp Guest Chat: Así puedes hablar con personas que no tienen cuenta
Venezuela campeón del Clásico Mundial de Béisbol tras vencer a Estados Unidos
Beisbol
17/03/2026
Venezuela campeón del Clásico Mundial de Béisbol tras vencer a Estados Unidos