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Empelotados

Gonzalo Higuaín y el sorprendente cambio físico que preocupa a la afición argentina

Gonzalo Higuaín, exjugador de Argentina | IMAGO7
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 07:51 - 02 mayo 2026
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El exdelantero de la Albiceleste fue captado en Miami con un look casi irreconocible

Una reciente fotografía de Gonzalo Higuaín, compartida por un aficionado en Miami, ha generado un enorme revuelo en las redes sociales debido a su notable cambio de aspecto desde que se retiró del fútbol profesional.

Gonzalo Higuaín | X: @InterMiamiCF

El 'Pipita' colgó las botas en 2022, poniendo fin a una exitosa carrera en el Inter de Miami. Desde entonces, ha mantenido un perfil bajo, alejado del foco mediático, aunque sigue vinculado al club estadounidense como entrenador en el desarrollo de jugadores.

La imagen que ha desatado la sorpresa fue publicada en la red social X por un seguidor que se encontró con el exfutbolista en una tienda de deportes. En ella, Higuaín luce un aspecto muy diferente al que sus seguidores recordaban, lo que ha provocado una avalancha de reacciones.

Comentarios como "¿qué le ha pasado?", "parece mucho más mayor" o "debe ser una broma" se han multiplicado en la plataforma, reflejando el asombro generalizado. Muchos usuarios han señalado que, a sus 38 años, su apariencia ha cambiado drásticamente.

Gonzalo Higuain |

El atuendo informal del argentino, que vestía una camiseta de tirantes, bermudas y sandalias, también ha contribuido a la sorpresa, contrastando con la imagen que proyectaba durante su etapa como jugador de élite.

Cabe destacar que 'Pipa' Higuaín no tiene redes sociales, por lo que lo poco que se conoce de su imagen es gracias a lo que comparten algunos aficionados en redes, tal y como sucedió en esta ocasión.

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